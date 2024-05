Z našej hry boli len záblesky. Musíme zlepšiť obranu, hodnotil prvý zápas na MS Handzuš

„Nemecký hráč mlátil do brankára Škorvánka. Spolu s Borisom Valábikom sme nepochopili, prečo rozhodcovia gól uznali,“ krútil hlavou majster sveta z roku 2010 Petr Koukal pre ČT.

Bývalí hráči aj majstri sveta sa zhodli, že tréneri situáciu vyhodnotili správne a challenge by tiež zrejme zvolili.

Podľa informácií komentátora TV JOJ rozhodcovia gól uznali preto, že kontakt nemeckého útočníka so Škorvánkom bol neúmyslený.

„Vyzdvihol by som charakter mužstva. Nevzdali sa, bojovali, strelili prvý, druhý gól a vyrovnali. Aj za stavu 0:2 chlapci hrali a dostali sa do zápasu,“ reagoval Handzuš.

Negatívny stav bol veľkým impulzom pre tím Craiga Ramsayho. Hráči zlepšili pohyb a dokázali Nemecko dostať pod veľký tlak, ktorý premenili na dva góly a vrátili sa do zápasu.

„Pred gólom Martina Feherváryho to zahrali chalani dobre. Výborne to vyriešili. Regenda dobre clonil pred brankárom. Možno nám oslabenie pomohlo. Z hráčov opadla nervozita a dostali sa do zápasu,“ pridal sa Michal Hudec.

Pri góloch unavili Nemcov

Nemci na chvíľu, akoby poľavili a prestali korčuľovať. „Nemci spravili chybu, že sa stiahli po druhom góle a prestali hrať svoju hru. To je voda na mlyn pre taký tím ako je Slovensko. Slováci pri dvoch vsietených góloch unavili súpera,“ hovoril Boris Valábik pre Českú televíziu.

Rovnakú chybu však strieborní medialisti už v ďalšom vývoji zápasu nerobili. Ešte pred koncom druhej tretiny sa ujali vedenia a v poslednej tretine zvýšili skóre.

„Veľká škoda. Vždy keď sa nadýchneme a máme momentum, Nemci dokážu odpovedať. A hrali aj v závere zápasu. Idú dopredu s dvomi hráčmi. Nespoliehali sa na bránenie výsledku,“ hovoril Radivojevič.