Však ste radi, že Edmonton hrá play-off. Nemcom chýbajú na MS najväčšie hviezdy

Obe mužstvá majú postupové ambície. Nemci by sa radi priblížili k vlaňajšiemu úspechu, keď získali historické striebro, Slováci sa budú snažiť odčiniť deviate miesto z minulého roka.

Slovenskí reprezentanti vstúpia do turnaja v piatok o 16.20 zápasom proti Nemecku.

OSTRAVA. Chýbajú najväčšie hviezdy, no prvá formácia naháňa obavy a v bránke nastúpi veterán z NHL. Zoznámte sa s prvým súperom Slovenska na na majstrovstvách sveta v hokeji .

Od roku 2007 našli Slováci na šampionáte na tohto súpera recept jediný raz – v roku 2013, keď vyhrali 3:2 a vďaka tomuto víťazstvu sa dostali do štvrťfinále.

Donútia ich robiť chyby?

Slováci očakávajú náročný duel, ale prízvukujú, čo v podstate pred každým - nechcú pristúpiť na súperovu hru.

„Nemci sú každý rok lepší. Bude to ťažký, ale veľmi dobrý zápas na rozbeh. Každá jedna päťka je veľmi dobrá a keď budeme hrať svoju hru, tak s každým súperom môžeme hrať dobrý zápas. Nemôžeme robiť chyby, ale hrať to, čo chcú tréneri, aby sme sa posúvali v turnaji,“ povedal útočník Pavol Regenda.

„Nemci budú korčuľovať a hrať do tela. Budú hrať jednoduchý hokej priamo do brány. Prvé dva útoky majú veľmi solídne a musíme si na nich dávať pozor. Určite nám budú chcieť vnútiť ich systém, ale musíme byť na to pripravení od prvej sekundy a vnútiť náš systém im.

Musíme ich dať pod tlak, aby robili chyby a nedali im čas na to, aby robili to, čo chcú oni. Myslím, že nepadne veľa gólov,“ dodal Libor Hudáček.