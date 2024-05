MS v hokeji 2024: Švédsko zvládlo šláger kola, zdolalo USA

Švédsko dalo gól! Švédi pridávajú ešte aj piaty gól v zápase! JOEL ERIKSSON EK sa dostal do samostatného úniku a ďaľším gólom do prázdnej brány dáva úplnú definitívu dnešnému zápasu.

goal Švédsko dalo gól! Švédi pridávajú ešte aj piaty gól v zápase! JOEL ERIKSSON EK sa dostal do samostatného úniku a ďaľším gólom do prázdnej brány dáva úplnú definitívu dnešnému zápasu.

goal Švédsko dalo gól! Dnešný zápas je rozhodnutý. Švédi sa dosali do útočného pásma. K puku sa dostal VICTOR HEMDMAN, ktorý príklepom od modrej čiary pridáva gól do prázdnej brány. Asistencie: Pontus Holmberg.

Petry pokazil rozohrávku a Carl Grundstrom sa takmer dostal do veľkej šance. Napokon do americký obránca zvládol.

Švédi sa dostali do prečíslenia 3 na 2. Burakowsky sa dostával do dobrého zakončenia, ale nedokázal si puk spracovať.

Úvodné zostavy: Švédsko: Gustavsson (Ersson) – Karlsson (C), Hedman (A), Brodin, Dahlin, Pettersson, Heed, Bengtsson – Kempe, Eriksson Ek, Raymond (A) – Holmberg, Johansson, Burakovsky – Lundeström, Zetterlund, Olofsson – Johansson, Frödén, Grundström. Tréner: Sam Hallam USA: Lyon (Augustine) – Se. Jones (A), Werenski (A), Hughes, Sanderson, Petry, Vlasic, Kesselring – Boldy, Gaudreau, Nelson – Tkachuk (C), Zegras, Caufield – Leonard, Pinto, Farabee – Kunin, Eyssimont, Hayes. Tréner: John Hynes Rozhodca: Fraňo, Hribik – Ondráček, Špůr.