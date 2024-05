Pasca zaklapla a Berlínsky múr odolal. Začali sme hľadať výhovorky, vravel Ramsay

A tým, ktorí sa k nemu predsa len dostali, by určite chutilo lepšie pri priaznivejšom stave.

Na úvodný zápas ostravskej skupiny medzi Slovenskom a Nemeckom prišlo do hľadiska vyše deväťtisíc fanúšikov, bolo vypredané.

"Verím, že nájdeme cestu späť, aby sme sa vrátili zasa k nášmu štýlu. Máme na striedačke hráčov, ktorí sa dokážu navzájom podporiť, nehľadajú chyby na druhých. Myslím, že sme dosť sebavedomí, aby sme to zvládli," dodal.

Tím sa podľa neho stále buduje. Viacero hráčov pribudlo doň neskôr, preto je to náročnejšie.

Vyzdvihol, že sa mužstvo dokázalo vrátiť do zápasu za stavu 0:2. Naopak, nebol spokojný s tým, že hráči nezvládli zápas v hlavách. "Začali sme hľadať výhovorky. To nie je spôsob, akým vediem zverencov. Nehľadajme výhovorky, ale spôsob, ako hrať lepšie," dodal.

„Áno, zopár sme ich urobili. Obrancovia nechávali viac priestoru v strednom pásme a Nemci boli rýchli. Pri našich útokoch nás zasa chytali do pasce. Hrali sme príliš individuálne, nie celá päťka. To nikdy nevedie k úspechu," začal hodnotenie tréner Slovákov Craig Ramsay.

Slováci v prvom zápase prehrali s Nemcami 4:6. Dlho hľadali spôsob, ako sa jednoduchšie dostať do útočného pásma. A keď ho konečne našli, vyrovnali a búšili do súpera, Berlínsky múr odolal a Nemci znovu udreli.

Kreis: Dali sme góly, keď sme potrebovali

Spokojnejší bol tréner Nemcov Harold Kreis, ktorí minulý rok doviedol mužstvo na šampionáte k senzačnému striebru.

"Neviem, či sme boli lepšie pripravení. Hrali sme so Slovákmi viackrát. Vieme, že sú ťažký súper, lebo keď im dáte veľa priestoru, vedia ho využiť. Vedeli sme, že to bude ťažký zápas plný osobných súbojov.

Brankár Grubauer chytal výborne a my sme strelili góly, keď sme to potrebovali. Víťazstvo je pre nás veľmi cenné, ale teraz si musíme oddýchnuť a v sobotu sa pustíme aj do Američanov."