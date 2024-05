Je to v hlavách, vraví Cehlárik. Slováci prehrali s Nemcami piaty raz po sebe

"Úvodný zápas sme si predstavovali inak z našej strany, šesť inkasovaných gólov je veľmi veľa. Vytvorili sme si dosť šancí, ale odskočilo to druhým smerom. Je to začiatok turnaja, máme na čom pracovať. Prepadávali sme, oni mali veľa prečíslení, takže musíme hrať zodpovednejšie," hodnotil.

Peter Frühauf si myslí, že si trénerskú výzvu zobrali správne.

"Z toho, čo sme videli bolo jasné, že to bolo bránenie brankára v bránkovisku. Pochybovať o verdikte musíte vždy, pretože je to na subjektívnom hodnotení rozhodcov, ktorí sú na ľade. Takýchto situácii je milión, niekto má nohu o centimeter tam, iný tam. Podľa mňa, keď je hráč v bránkovisku a má kontakt s brankárom, ktorý sa kvôli tomu nemôže presunúť, aby zabránil gólu, tak je to jasné," myslí si.

"Boli by sme veľmi bojazliví, keby sme do toho nešli. Chalani to videli rovnako a nechceli sme ich zradiť tým, že by sme sa báli. Následné oslabenie 5 na 3 sme ubránili fantasticky."

Ramsaymu sa páčila bojovnosť

Frühauf ďalej zdôraznil, že bude dôležité pozbierať sily, najmä psychické, pred nedeľňajším stretnutím s Kazachstanom.

"Je to nepríjemnosť hneď v úvode MS, ale čelili sme veľmi dobrému súperovi, ktorý hral agresívne a fyzicky. Je teraz na nás, ako sa dáme dokopy," pokračoval.

"Tento zápas nám ukázal, že na tomto fóre si nemôžeme zobrať voľno ani na jedno striedanie. Každé jedno striedanie sa musíme sústrediť a byť si vedomí toho, že kvalita súpera je vysoká a dokáže nás potrestať."