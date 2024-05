MS v hokeji 2024: Česko rozhodlo o výhre nad Fínskom v samostatných nájazdoch

David Tomášek trafil Sateriho do masky a puk sa chvíľu pohyboval v bránkovisku. Ani jednému z jeho spoluhráčov sa ale nepodarilo pretlačiť puk do brány.

Fíni sa po dlhšom čase pokúsili dostať do útoku, ale nepodarilo sa im dostať do nejakej vážnejšej strely.

Do veľkej šance si to namieril Kaše. Jeho backhandové zakončenie však skončilo len na brankárovi.

Do koncovky sa teraz dostal aj Iiro Pakarinen, ale ani on nebol presný.

Úvodné zostavy: Česko: Dostál (Mrázek) – Gudas (A), Krejčík, Kempný, Rutta, Hájek, Kundrátek, Špaček – Červenka (C), Sedlák, Kaše – Palát (A), Tomášek, Kubalík – Voženílek, Kämpf, Stránský – Beránek, Kondelík, Flek. Fínsko: Säteri (Larmi) – Määttä (A), Lehtonen (A), Rissanen, Kaski, Riikola, Saarijärvi, Vittasmäki, Mattila – Jääskä, Granlund (C), Puustinen – Innala, Kapanen, Puljujärvi – Puistola, Hyry, Jormakka – Mäenalanen, Björninen, Pakarinen.

