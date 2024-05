Musíme sa otriasť, burcuje kapitán. Slafkovský sa hneval: Dve tretiny som bol hrozný

Tomáš Tatar, kapitán Slovenska: Hrali sme dve oslabenia 5 na 3, čo nám zobralo veľa síl. Je to prvý zápas, treba sa z neho otriasť a poučiť sa z chýb, ktoré sme spravili. Dostali sme góly v zlých momentoch. Akurát sme vyrovnali a hneď na to sme dostali gól, čo nás zrazilo dolu.

Marek Hrivík, útočník Slovenska: Neviem, či tam bola nervozita. Nemohli sme sa dostať do hry. Súper začal rýchlo a dosť nám kazil hru. Je to ťažké, keď hráme dve hry v oslabení o dvoch hráčov. Súper dostal momentum.

Musíme sa uistiť, aby to v ďalšom zápase tak nebolo. Nie je nič príjemné, aby sme šli do šatne s gólom, keď sme vyrovnali na 2:2. Verím, že v ďalších zápasoch to tak nebude. Bol to prvý zápas. Držíme hlavy hore a ideme ďalej.

Miloš Kelemen, útočník Slovenska: Úvodný zápas sme si predstavovali inak. Šesť inkasovaných gólov je veľmi veľa. Vytvorili sme si dosť šancí, ale odskočilo to druhým smerom. Je to začiatok turnaja, máme na čom pracovať.