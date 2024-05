Frühauf o výzve po nemeckom góle: Nechceli sme hráčov zradiť, tým, že by sme sa báli

Poukazovala na to, že ďalší nemecký útočník Ehliz pri gólovom momente hokejkou zakliesnenou medzi betóny slovenského brankára nedovolene bránil v jeho činnosti.

Strelu Pföderla ešte brankár Škorvánek stlmil pred seba, ale Dominik Kahun, ktorý striehol pri tyčke, poslal puk pohotovo do bránky.

OSTRAVA. Bol to moment, o ktorom sa diskutovalo nielen na ľade, ale aj po zápase. V polovici zápasu proti Nemcom hrali slovenskí hokejisti na MS v hokeji 2024 v oslabení o dvoch hráčov.

Rozhodcovia ju zamietli, čo znamenalo, že gól platil a slovenský tím šiel opäť do oslabenia o dvoch hráčov. Risk sa nevyplatil.

Slováci odolali v početnej nevýhode o dvoch hráčov, ale v klasickej presilovke Nemci opäť skórovali.

"Povedali mi, že tam bola nejaká sekera. Ja som to necítil. Nemci hrali päť na tri. Sústredil som sa na puk, nie na hráčov okolo, čo sa mi nepodarilo. Nemec to tam dorazil.

Musíme si to pozrieť na videu a si to vyhodnotiť, či to bolo dobré rozhodnutie alebo zlé. Ale ak tam bude vidieť sekeru, tak si myslím, že sme mali dať tú výzvu," komentoval situáciu bezprostredne po zápase brankár Stanislav Škorvánek.