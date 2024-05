Pospíšil sa rozplakal. Pred rokom som rozmýšľal nad koncom kariéry, vravel

Od januára do apríla som nemohol ani šoférovať. Mal som však veľkú podporu od rodiny a priateľov. Šesť-sedem mesiacov som sa musel pasovať s bolesťami počas tréningov.

Vážim si kontrakt, ktorý mi Calgary ponúklo. Vždy vo mňa verili, aj keď som prekonal veľa zranení. Veľa to pre mňa znamená.

Ako ste to vlastne zvládli?

Je to emotívne aj preto, lebo ste si premiéru predstavovali o niečo inak?

To určite áno.

Ale napriek tomu, človek tomu až nemôže uveriť. Za ten rok sa toho veľmi veľa udialo. Bol to môj malý sen obliecť dres NHL a reprezentačný dres. Emócie sú veľké. Odmalička som sledoval reprezentáciu a Slovákov v NHL. Toto boli moje sny, ktoré sa mi splnili.

Ako hodnotíte váš individuálny výkon? Zápas vám celkom vyšiel, ale nevyhli ste sa trestným minútam.

Každý hráč môže vždy spraviť niečo lepšie. Trest na začiatku nie je to, čo by som chcel. Každý sa učí na svojich chybách. Je to pre mňa poučenie. Chcem pomôcť tímu na ľade a nie mimo neho. Fyzická hra je však vo mne.