MS v hokeji 2024: Švajčiarsko zvládlo úvodný duel a zdolalo Nórsko

Hlavní cíl Norů na šampionátu je jasný – porazit outsidery skupiny a zachránit se. Země, která hrála čtvrtfinále naposledy v roce 2012, by mohla mít vyšší aspirace pouze v případě, že porazí některého ze čtyř favoritů. Hodně tak napoví už první duel proti Švýcarům.Největší hvězdou severského týmu je minnesotský útočník Mats Zuccarello, který už přes čtrnáct let hraje v NHL. Zkušenosti z kanadsko-americké soutěže mají i Andreas Martinsen a čtyřicetiletý veterán Patrick Thoresen. Jinak ale mají Norové řadu mladých hráčů včetně čtveřice z posledního MS do 20 let. Za pozornost stojí zejména Stian Solberg a Michael Brandsegg-Nygard, protože oba by měli na letošním draftu přijít na řadu v prvních dvou kolech.Norsko v přípravě před šampionátem střídá výhry a prohry. Proti Dánsku nejprve dvakrát prohrálo, poté ale třikrát zvítězilo (dvakrát v prodloužení). Jediný zápas s Rakouskem na začátku února vyhrálo, naopak oba duely s Maďarskem prohrálo. Minulý týden pak Norové nejprve v prodloužení udolali 1:0 Lotyše, aby s nimi o den později utrpěli debakl 0:8.