Mladíci potrebujú voľnosť ako Slafkovský, hovorí český expert. Príkladom môže byť Pálffy

Francúzov Slováci prestrieľali, šance tam boli, ale útoku chýbala ľahkosť. Keď sa pozrieme – štyri zápasy, sedem gólov – to nie je ani priemer dvoch na zápas, a to je v hokeji málo. A keď sa strelecky darí, hrá sa lepšie všetkým.

Po stretnutí s Rakúskom sa rozoberal aj záverečný pokus Michala Krištofa v samostatných nájazdoch. Čo si myslíte o neodpískanom faule, ktorý mohol ovplyvniť zápas?

Kto to videl, vie, že to bol faul. Veľa ľudí sa k tomu vyjadrilo. Na MS sú rozhodcovia z rôznych líg, nie je to jednotné. A tu išlo o jasné podrazenie.

Argumentovať, že to nejak zakončil – nie. Bol to faul. Rozhodca urobil chybu. Stalo sa to na MS v hokeji, kde by sa to stávať nemalo, ale aj rozhodcovia sa učia.

A nikto ani nevie, aké pravidlá vlastne sú. Či si tím môže zobrať výzvu, nemôže, je tam video? Sú tam štyria rozhodcovia a nikto to neodpískal.

Situáciu dobre opísal Boris Valábik, ktorý povedal, že IIHF dala hlavu do piesku. Nie je to o tom, že každý Slovensku krivdí, ale bola to chyba, ktorá ovplyvnila zápas. V nájazdoch ale mali Slováci päť pokusov a premenili iba jeden. Zápas sa mal rozhodnúť skôr.

Ako sa vám zatiaľ pozdávajú výkony českého tímu?

Český tím je niekde inde, vekovo aj skúsenosťami. Keď príde David Pastrňák, je pod obrovským tlakom celého sveta, ale ustojí to. Mladí Slováci sa z toho môžu poučiť.

V zápasoch Česka navyše padajú góly, za tri zápasy skórovali štrnásťkrát a sedem inkasovali. Obrana možno nie je ideálna, ale keď dáte vždy o gól viac, vyhrávate. Je radosť sa na to pozerať, aj keď je to zatiaľ len základná skupina.