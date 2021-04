Zo Superligy vystúpilo už deväť klubov. Juventus priznal prehru

MILÁNO. Atlético Madrid a Inter Miláno oficiálne potvrdili, že odídu z projektu futbalovej Európskej Superligy (ESL). Španielsky a taliansky klub, v ktorom pôsobí aj Slovák Milan Škriniar, sa pridali k šiestim anglickým tímom, ktoré to spravili už predtým.

Na otázku, či ku vzniku Superligy môže dôjsť aj po týchto informáciách, uviedol pre Sky Sports: "Ak mám byť úprimný a otvorený, evidentne to tak nie je."

S touto víziou sa tešíme na spoluprácu so všetkými zainteresovanými stranami pre budúcnosť športu, ktorý milujeme," uvádza sa v stanovisku Interu.

Naše vzťahy so všetkými zainteresovanými stranami zamerané na zlepšenie futbalového odvetvia sa nikdy nezmenia. Inter verí, že futbal musí mať záujem neustále zlepšovať súťaže, aby si v rámci finančnej udržateľnosti zachoval fanúšikov na celom svete.

Chceme vždy iba to najlepšie pre náš klub, ale keď niekto môže hovoriť o tejto téme, tak je to prezident," citoval portál Sky Sports slová Koemana.

"Prezident klubu Joan Laporta sa o tom so mnou rozprával. Nie som hovorca klubu, moja práca je pripraviť mužstvo na zápasy. Musíme si počkať, ako sa to vyvinie.

Tréner FC Barcelona Ronald Koeman sa priznal, že vedel o plánovanom vstupe klubu do projektu európskej Superligy.

Zmena nie je vždy jednoduchá, no evolúcia je nevyhnutná pre pokrok a štruktúry európskeho futbalu sa počas dekád vyvíjali a menili.

Uviedol to v rozhovore pre taliansky denník La Repubblica.

Po odchode deviatich tímov vydal oficiálne stanovisko aj Juventus Turín, v ktorom uviedol, že v klube sú presvedčení o "športovej oprávnenosti Európskej Superligy", no sú si vedomí, že za súčasnej situácie je jej dokončenie v pôvodnej podobe nereálne.

"Prepískli sme to a otvorene sa ospravedlňujeme našim fanúšikom. Urobili sme chybu a sťahujeme našu prihlášku po tom, čo sme si vypočuli hlasy širšej futbalovej komunity," zareagoval Arsenal.

"Projekt po vystúpení anglických klubov nemá význam a nemôže pokračovať. Naďalej som však presvedčený o výhodnosti zamýšľanej súťaže. Profitovali by z nej všetky úrovne futbalu. Chceli sme vytvoriť najlepšiu súťaž na svete," vyhlásil Agnelli podľa webu iDnes.cz .

"Chceme iba vytvoriť najkrajšiu súťaž na svete, ktorá dokáže priniesť výrazné výhody celej futbalovej pyramíde, a to zvýšením distribúcie zdrojov do ostatných klubov. Navyše zostaneme otvorení a každý rok budeme mať k dispozícii päť miest pre ďalšie kluby," povedal Agnelli.

"Vyriešime to. Za toto tím nemôže. Nechajte nás prejsť, ubližujete tímu," kričal Petr Čech.

Na vedenie Liverpoolu zase zatlačili hráči na čele s kapitánom Jordanom Hendersonom. Nevôľu so Superligou vyjadril aj tréner Jürgen Klopp.

Ospravedlnili sa aj majitelia

Majiteľ Liverpool FC John W. Henry sa v stredu tiež ospravedlnil fanúšikom za snahu priviesť klub do Superligy.

"Nemusím to hovoriť, ale tento projekt by nikdy nemohol napredovať bez podpory fanúšikov. Uplynulých 48 hodín nám to ukázalo veľmi jasne. Počuli sme vás," zverejnil Henry na oficiálnej stránke Liverpoolu.