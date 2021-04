Superliga je sebecký projekt. Jej zakladatelia sú zadlžení až po uši, tvrdí Laurinec

Vznik Superligy vyvolal vojnu vo svetovom futbale. Dvanásť elitných klubov ohlásilo vznik konkurenčnej súťaže pre Ligu majstrov, UEFA je zásadne proti. Hrozí sankciami. "Aj v noci sa mi o tom snívalo," hovorí FRANTIŠEK LAURINEC, bývalý prezident Slovenského futbalového zväzu a dlhoročný člen vedenia Európskej futbalovej únie (UEFA). Má UEFA reálne možnosti, aby zabránila vzniku súťaže? Myslím, že už niektoré naznačila. Nejde iba o UEFA, ale aj o FIFA. Proti sú aj veľké zväzy: španielsky, anglicky a taliansky. A menšie zväzy vrátane nášho sú životne závislé na fungovaní Ligy majstrov. UEFA má iba dva ziskové produkty. Majstrovstvá Európy, ktoré tvoria päť až osem percent z príjmov. Vyše deväťdesiat príjmov UEFA tvoria práve tie z Ligy majstrov. Z toho sa dotujú všetky mládežnícke a ženské turnaje. Ale tiež Európska liga a národné federácie, ktoré dostávajú desiatky miliónov eur. Ak by tento zdroj vyschol, tak by znamenal rozpad štruktúry solidarity, na ktorej je filozofia UEFA budovaná.

Ako môže vznik Superligy postihnúť slovenské kluby, ktoré sa do Ligy majstrov dostali iba veľmi sporadicky? Ale majú šancu. Majú motiváciu sa tam dostať. Zasiahne to však národný futbalový zväz, ktorý dostáva viac ako desať miliónov eur ročne. Za posledných desať či pätnásť rokov sa bonusy od UEFA do zväzov niekoľkokrát zvýšili. Ide o rozličné solidárne projekty. Ak by Liga majstrov pokračovala trebárs v oklieštenej podobe a bez najbohatších klubov, tak by už nedokázala produkovať také zisky ako doteraz.

Šéf UEFA Slovinec Aleksandr Čeferin hrozí, že vylúčia kluby aj z aktuálnej Ligy majstrov a že hráčom nedovolia hrať na majstrovstvách Európy. Je to reálne? Neviem. Vojna určite vojna nikomu neprospeje. Myslím si, že po ostrých slovách nakoniec bude musieť zafungovať diplomacia. Bude sa hľadať kompromis, aby sa vyhlo sankciám. Pamätám si situáciu pred desiatimi rokmi, bolo to tiež veľmi vyhrotené. Vtedy sa do toho obul vtedajší šéf UEFA Michel Platini, ktorý mal veľký rešpekt a silné postavenie aj medzi veľkými klubmi. Pod jeho vedením sa dokázalo dohodnúť memorandum, ktoré bolo podpísané v roku 2012. A potom nastal pokoj.

V poslednom čase, neviem, či veľké kluby nie sú spokojné so súčasným vedením, alebo cítia, že UEFA nie je silná, ako predtým. Asi to skúšajú. Verím, že keď sa vystrieľajú petardy, tak sa nájdu ľudia na oboch stranách, ktorí nájdu spoločný kompromis. Tento systém nemôže priniesť nič dobrého. Šéf Realu Madrid a tiež Superligy Florentino Pérez si je istý, že UEFA nezakáže hráčom reprezentovať, a že nevylúči kluby zo súťaží. Dodáva, že je to nelegálne. Čo si o tom myslíte? To je jeho právny názor. UEFA a FIFA riadia svoje súťaže podľa pravidiel. A zároveň aj rozhodujú o podmienkach účasti klubov, hráčov. Do európskych súťaží sa prihlásili dobrovoľne. Pokiaľ nebudú rešpektovať pravidlá, tak ich žiadna organizácia nepripustí do svojich súťaží. Tam je sila UEFA. Prezidentom FIFA je Gianni Infantino, ktorý robil Platinimi generálneho sekretára, tak možno má nejaké know-how. Pérez tiež vyhlásil, že ak hráčom náhodou zakážu hrať na veľkom turnaji, tak si vytvoria vlastné majstrovstvá sveta. Veľké futbalové turnaja by sa bez najlepších hráčov podobali hokejovým majstrovstvám sveta, kde chodia hráči druhej kategórie. Určite by to nebola prehliadka najlepších hráčov, ale na druhej strane by to bola šanca pre africké a ázijské mužstvá. A mohli by Európu nakoniec zosadiť z trónu, kde sedí desaťročia.

Hrozil by rapídny pokles záujmu o veľký turnaj. Koho by zaujímali majstrovstvá bez najlepších futbalistov? To máte ako keď chýbajú Kanade na hokejovom šampionáte hráči, ktorí hrajú v NHL play off. Trebárs Španieli aj bez hráčov Barcelony, Realu a Atlética Madrid vedia zložiť veľmi silný tím. Najlepší hráči by chýbali aj iným veľkým krajinám. Verím však, že k tomu nedôjde.

Veľké súťaže sú spojené s obrovskými dotáciami sponzorov. To hrá veľkú rolu, však? O peniaze by prišla Liga majstrov, majstrovstvá Európy a najmä majstrovstvá sveta. Lebo najväčší sponzori sú z Európy a teraz už aj z Ázie. Sponzor má záujem dať peniaze do projektu, ktorý je najziskovejší, najatraktívnejší a pritiahne najväčšiu pozornosť. Logicky by mnohé zmluvy prestali platiť, alebo by sa museli zmeniť. Vzhľadom na zmeny podmienok. Najviac ma prekvapuje stanovisko národných futbalových zväzov Talianka, Anglicka a Španielska, ktoré sú jednoznačne proti Superlige. Môžete byť konkrétnejší? Aj v iných športoch existujú takéto projekty. Superliga by mohla byť veľmi výnosný projekt. Pretože divákov v Madride zaujímajú zápasy proti Arsenalu či Chelsea. O súboje trebárs s Dinamom Záhreb nie je veľký záujem. Je to však sebecký projekt, ktorý ničí pyramídu svetového futbalu. Tá je založená na širokej základni amatérskeho a mládežníckeho futbalu. Zarába peniaze, ktoré sa doteraz solidárnym spôsobom distribuujú aj slabším a menším.

Šéf Superligy sa bráni aj tým, že veľkoklubom šlo o prežitie. Real Madrid vraj za posledné dve sezóny príde o štyristo miliónov eur. Ako to vnímate? Real Madrid je zadlžený odkedy je Realom. Dostával pôžičky od španielskej vlády, viackrát sa skúmalo, že či ide o primeranú pomoc. Jeho dlhy presahujú miliardu eur. Šéfovia Realu chcú využiť túto situáciu. Väčšina iniciátorov je zadlžená až po uši. V tom je rozdiel oproti nemeckým klubom, ktoré sú založené na iných princípoch. Majú zdravšie financovanie. Potom však nemôžu konkurovať najväčším prestupom. Nakoniec si budú musieť spolu všetci sadnúť. V niečom bude musieť ustúpiť UEFA, niečo FIFA. Kluby majú pravdu trebárs v tom, že hráči sú preťažení. Počet európskych súťaží neustále rastie. UEFA, FIFA a národné zväzy však majú spolu veľmi silnú muníciu. To je ako vo svetovej politike. Rinčia zbrane, vyhrážajú sa vzájomne. Najlepšie potom je, keď dôjde k mierovým rokovaniam.

Naznačujete, že vznikne Superliga, ale pod záštitou UEFA? Tak by sa to mohlo pri optimálnom smere vyvinúť. Som mierny optimista, že sa tak aj stane. Do Superligy nevstúpili nemecké kluby, proti je aj Paríž Saint Germain. Prečo? Paríž zatiaľ vyčkáva. Jeho prezident je členom výkonného výboru UEFA za kluby, podobne ako bol šéf Juventusu. Je ovplyvňovaný aj týmito názormi. Ak by došlo k vylúčeniu súperov, tak by Paríž získal prvý titul v Lige majstrov. Možno by ho zobral a potom by sa pripojil do Superligy. To sú hračky multimilionárov. Či už Manchester City, Saint Germain, či Chelsea. Na druhej strane nemecké kluby nemôžu viac ako 49 percent akcií predať sponzorom. Preto nemajú ani také dlhy. Šéf UEFA Aleksandr Čeferin na margo šéfov veľkých klubov povedal, že si choval hadov na prsiach. A dodal, že nepozná väčšieho klamára ako Andrea Agnielli z Juventusu Turín. Sú tam emócie. Viem si predstaviť, že Platini by takýto slovník nepoužíval a skôr sa snažil rokovať. Myslím, že aj pán Čeferin na to prišiel a že sa bude snažiť rokovať.

UEFA, FIFA a národné zväzy však majú spolu veľmi silnú muníciu. To je ako vo svetovej politike. Rinčia zbrane, vyhrážajú sa vzájomne. Najlepšie potom je, keď dôjde k mierovým rokovaniam. František Laurinec