Ester Ledecká trénovala kickbox. Skončila na operácii so zlomeninou

„Vďaka úžasnej práci lekárov som v poriadku, iba o niečo viac vystužená do ďalšej sezóny. Už sa teším na lyžiarske a snoubordingové sústredenie v Chile, kde za pár dní vyrážam,“ uviedla Ledecká v tlačovej správe.

Česká reprezentantka v alpskom lyžovaní a snoubordingu si pri kickboxe zlomila nos a okamžite zamierila do nemocnice, ktorú po zákroku hneď opustila.

„Uzavrela som ďalšiu kapitolu svojho života a vôbec to nebolo jednoduché. Nikdy nezabudnem na to, keď ma prvýkrát pozvali do továrne. S otvorenými ústami som si obzerala fotografie lyžiarov, ktoré videli na stene.

Už vtedy som snívala o tom, že medzi týmito lyžiarskymi legendami, ktoré dobili svet, bude visieť aj môj plagát s Atomic lyžami nad hlavou,“ uviedla pre sport.cz Ledecká, ktorá na lyžiach Atomic ovládla v roku 2018 super-G na olympijských hrách v Pjongčangu 2018.

Úspešná reprezentantka ukončila spoluprácu aj s agentúrou Sport Invest, ktorá ju zastupovala. Svoj nový lyžiarsky tím dvadsaťsedemročná lyžiarka a snoubordistka ešte neprezradila.