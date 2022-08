Už mám prvý tréning za sebou, kde si? Petra Vlhová neprestáva drieť

Vôbec sme sa nepoznali. Vlhovci hľadali fyzioterapeutku, pretože v tíme chýbal ženský element. Túto úlohu zadali môjmu manželovi, s ktorým už dlhšie spolupracovali. Podmienkou bolo, aby vedela lyžovať, skončila v práci a venovala sa naplno Petre.

Keď mi manžel povedal, akú úlohu dostal, pomyslela som si, že to bude veľmi náročné. Predstavila som si, aká to je obrovská zodpovednosť. Ani mi nenapadlo, že by som to mohla byť ja.

Manžel sa na mňa pozrel a povedal: „Ivana a čo keby si to bola ty?“. Začali sme sa o tom rozprávať. Nebolo to jednoznačné a mala som veľa otázok. Museli sme sa dohodnúť obaja, bolo to spoločné rozhodnutie.