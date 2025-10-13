Haaland dostal po kanonáde proti Izraelu voľno. Pripojí sa k tréningu Manchestru City

OSLO. Nórsky futbalový kanonier Erling Haaland dostal voľno od reprezentačného trénera Staleho Solbakkena a odcestoval späť do Manchestru City.
Dvadsaťpäťročný útočník sa zaskvel v sobotňajšom zápase kvalifikácie MS s Izraelom (5:0), v ktorom strelil hetrik, a keďže Nórov čaká počas októbrovej reprezentačnej pauzy už iba prípravný duel s Novým Zélandom, Solbakken ho uvoľnil späť do klubu.
Spolu s ním dostali voľno aj ďalší štyri hráči, ktorí majú nabitý klubový program. Od národného tímu sa odpojili Alexander Sörloth, Julian Ryerson, Fredrik Björkan a Felix Horn Myhre.
Manchester City odohrá v sobotu duel Premier League s Evertonom a v utorok ho čaká zápas Ligy majstrov na pôde Villarrealu. Informovala agentúra dpa.