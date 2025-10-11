Zahodená penalta ho nerozhodila. Haaland hetrikom priblížil Nórsko k postupu

BRATISLAVA. Nórski futbalisti sa výrazne priblížili k účasti na budúcoročných majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku.
Severania vo svojom šiestom vystúpení v európskej časti kvalifikácie deklasovali Izrael 5:0 a s plným počtom 18 bodov sú na čele I-skupiny.
Hetrikom sa prezentoval kanonier Erling Haaland. Nóri si zabezpečili istotu minimálne účasti v marcovej baráži, pred druhým Talianskom majú deväťbodový náskok, no „azúroví“ majú odohraté o dva zápasy menej.
Haaland nezačal duel ideálne, keďže v šiestej minúte nepremenil pokutový kop. Hostia si však v prvom polčase strelili dvakrát vlastný gól a v 27. minúte rozvlnil sieť prvýkrát v stretnutí aj kanonier Manchestru City.
Nórsky kapitán po zmene strán ešte skompletizoval hetrik. Dvadsaťpäťročný útočník sa strelecky presadil v každom zo šiestich súbojov, v septembri sa blysol piatimi presnými zásahmi do siete Moldavska (11:1).
Haaland je s 12 gólmi priebežne suverénne najlepší strelec európskeho kvalifikačného cyklu.
Pred zápasom sa v dejisku zápasu v Osle pripojili stovky ľudí k propalestínskej demonštrácii. Demonštranti sa najskôr zhromaždili v centre mesta a potom pochodovali k štadiónu Ullevaal, kde protestovali až do začiatku zápasu.
Podľa polície bol pochod prevažne pokojný. Nórske médiá s odvolaním sa na políciu informovali, že len v ojedinelých prípadoch boli jednotlivcom vydané príkazy na rozptýlenie.
Fotografie a videá zachytávali davy ľudí, z ktorých niektorí niesli palestínske vlajky. Prezidentka Nórskej futbalovej asociácie (NFF) Lise Klavenessová vyzvala na vylúčenie Izraela z kvalifikácie a kritizovala konanie izraelskej armády v Gaze.
Jej komentáre naopak odsúdil riadiaci orgán futbalu v Izraeli. Informovala agentúra DPA.
Kvalifikácia MS vo futbale 2026:
F-skupina:
Maďarsko - Arménsko 2:0 (0:0)
Gól: 56. Lukács, 90.+4 Gruber
I-skupina:
Nórsko - Izrael 5:0 (3:0)
Góly: 27., 63. a 72. Haaland, 18. Khalaili (vlastný), 28. Nachmias (vlastný)
K-skupina:
Lotyšsko - Andorra 2:2 (1:1)
Góly: 41. Zelenkovs, 55. Gutkovskis (z 11 m) - 33. San Nicolas, 78. Oliveira. ČK: 90.+2 Guillen (Andorra)