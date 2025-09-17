Od stresu v kresle až po eufóriu. Mám rezervy, toto nie je všetko, tvrdí Zapletalová

BRATISLAVA. Sedela v kresle pre čakateľky, no akoby bola myšlienkami niekde celkom inde. Ruky mala pevne zovreté, prsty prepletené, ramená napnuté.
Na tabuli už dávno svietilo 53,22 sekundy – jej čas z prvého semifinále v behu na 400 metrov prekážky na majstrovstvách sveta v Tokiu.
Čas bol výborný, ale neznamenal ešte istotu. Do finále postupovali priamo prvé dve pretekárky z troch semifinále a ďalšie dve s najlepším časom.
Emma Zapletalová dobehla v semifinále tretia, len o štyri stotiny sekundy za svojím národným rekordom 53,18, v ktorom v závere augusta dobehla na druhej pozícii vo finále Diamantovej ligy.
Nervozita v kresle
Teraz už nezostávalo nič, len čakať, ako zabehnú ostatné. Každý nový rozbeh sledovala s kamennou tvárou, no zrýchlený dych ju prezrádzal.
Každá stotina sekundy, každý cieľový dobeh mohol rozhodnúť, či sa jej sen rozplynie, alebo sa otvorí brána do finále majstrovstiev sveta v Tokiu.
Minúty sa vliekli. Čakala vyše štvrť hodiny. Chvíľu po treťom semifinále sa vedľa jej mena sa objavilo písmenko "q" -kvalifikovaná. Finále!
Zapletalová sa nadýchla, zovretie povolilo, na tvári sa jej rozlial široký úsmev. V tej chvíli ju objala jej kamarátka Naomi Van den Broecková z Belgicka, ktorá postúpila spolu s ňou. Napätie sa v jedinom okamihu zmenilo na eufóriu.
„Bolo to stresujúce, keď som čakala na potvrdenie času, keďže som nepostúpila priamo. Som však veľmi rada, že som si na to počkala a postúpila do finále,“ povedala bezprostredne po pretekoch pre ČT Sport.
Tréner ju pochválil
So svojim výkonom bola slovenská reprezentantka spokojná. „Bežalo sa mi dobre. Myslím, že som šla svoj štandard.
Môžem byť spokojná. Bol to kúsok od osobného rekordu. Postúpila som vďaka času a musela som čakať do posledného behu, či to bude stačiť. Verila som však, že by to mohlo vyjsť.
Tréner ma upozorňoval na to, aby som to rozbehla rýchlejšie, aby mi súperky neušli. Mám síce dobrý záver, ale keď mi súperky utečú, už ich nedoženiem. Po pretekoch mi však tréner napísal, že to bol dobrý beh,“ povedala pre Slovenský atletický zväz.
VIDEO: Semifinálový beh Emmy Zapletalovej
Medzi prekážkami si udržala dobrý rytmus, s ktorým mala v rozbehoch mierne problémy. V jednej z prekážok vtedy trochu zazmätkovala a stratila rýchlosť.
„Nejde vždy iba o rýchlosť, ale aj o techniku. Zapletalová šla ako stroj,“ chválil komentátor ČT Sport.
Dvadsaťpäťročná Slovenka mala napokon najlepší čas z tých bežkýň, ktoré nepostupovali priamo a piaty najrýchlejší čas zo všetkých semifinalistiek.
Cíti, že má v nohách rýchlosť
Postupom do finále si splnila rodáčka z Nitry svoj cieľ. Verí však, že ešte neukázala všetko.
„Myslím, že pred finále mám rezervy. Toto nie je všetko. Vo finiši mám dosť síl. Verím, že dám zo seba ešte viac, možno to rozbehnem rýchlejšie,“ uviedla.
Zapletalová má pred sebou deň voľna. Finále je na programe v piatok 19. septembra o 14:27.
„Počas voľného dňa sa posnažím čo najviac spať a iba ľahko sa rozhýbať. Pôjdem do posilňovne a na bicykel. Oddýchnem si a pripravím sa na finále,“ prezradila.
Spokojná aj druhá Slovenka
V treťom semifinále sa predstavila aj druhá slovenská reprezentantka Daniela Ledecká, ktorá obsadila šieste miesto. Časom 54,94 jej v konečnom hodnotení disciplíny patrí 18. miesto.
„S umiestnením som spokojná. Tretíkrát v sezóne som bežala pod hranicou 55 sekúnd a mám z toho neskutočnú radosť. Som rada, že viem čas stále skresávať. Verím, že to bude lepšie. Je super, že na konci sezóny bežím takéto časy,“ povedala pre SAZ.
Vo svojom výkone však videla mierne nedostatky.
„S behom som však aj trošku nespokojná, pretože na troch, štyroch prekážkach som sa bila s Juhoameričankou, čo nás stálo stotiny. Aj takéto situácie sa stávajú.
Za poslednou prekážkou som sa snažila to stiahnuť a dobehnúť na lepšie miesto, čo sa mi podarilo. Sme s trénerkou spokojné."