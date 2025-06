Džudistická rodina mieri do Japonska. Tréner: Je to drahé, ale vieme, prečo to robíme

„Začali sme trénovať ešte na stredných školách s tamojšími džudistami. Teraz cestujeme na univerzity a sme tam prívetivo vítaní. 8. júla ideme aj teraz na niekoľko dní do Sendai, čo je 150 kilometrov od Tokia a potom sa vraciame do Tokia.

Robíme to preto, že sme v kolíske džuda, a preto, že Japonci robia svoje tradičné techniky. Patrícia i Jozef si v minulých rokoch vytvorili také meno, že nemajú problém trénovať s najlepšími Japoncami. Patrícia napríklad bojuje na tatami so svetovou džudistkou Abeovou. Ale aj s ďalšími.

Je tam striktný režim i pravidlá. Ale aj mne Japonci dovolia byť s mojimi deťmi na tréningu priamo na tatami a dozerať na ich boj a techniku. Neskutočne to nabíja. Začínali sme v sparťanských podmienkach, keď sme bývali v takých hoteloch, že v izbe sa nedal pomaly otvoriť kufor. Ale všetko to vynahrádza možnosť trénovať s olympijskými medailistami.

Máme dvojfázové tréningy, veľmi zdravú a kvalitnú stravu. Myslím si, že týmto všetkým držíme krok so svetovým džudom. Je to drahé, musíme do toho dávať aj financie z môjho biznisu, ale vieme, prečo to robíme.“