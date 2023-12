Rodinný klan z Pezinka už vychoval majsterku sveta. Plán? Traja borci na OH v Los Angeles

Jozef Tománek založil džudistický klub v roku 1983. „Bol som džudista amatér. Synom sa šport páčil, preto som založil klub v Pezinku. Spočiatku som s nimi chodieval do Bratislavy, skoro dva roky. V Pezinku sa o džudo začalo zaujímať veľa detí, tak sme sa rozhodli založiť klub,“ vysvetlil sedemdesiatpäťročný pán, ktorý stále aktívne trénuje.

Patrícia Tománková pózuje so zlatou medailou z majstrovstiev sveta v doraste. (Autor: Sportnet)

Zakladateľ klubu je doteraz aktívny. Aj v čase rozhovoru viedol tréning pre najmenšie deti. „Už mám dosť rokov, mohol by som džudo aj nechať,“ schuti sa zasmial.

„Halu sme si sami vybudovali. Nikto nám ju nedal. Pozemok je náš, platíme každoročne daň. Sme seriózna firma. Mali sme všelijaké pôžičky, už je to však všetko v poriadku. Všetko sme vyplatili,“ vyjasnil starý otec.

Neskôr klub prevzali synovia, postavili novú halu. „Má dvadsať rokov. Je to jediná špecializovaná hala na džudo na Slovensku. Je to naša výhoda,“ pýšil sa syn.

„Veľmi sa mi to zapáčilo a nechcel som robiť nič iné,“ doplnil jediný syn.

Chodievali sme spolu na tréningy, hrávali sme sa spolu. Obľúbili sme si to. Neskôr prišla aj Paťka. Všetci sme to spolu zvládali až po najmladšiu Barborku,“ opísala celý proces najstaršia dcéra.

„Otec nás viedol k džudu odmalička. Bola som ešte v škôlke. Mohla som si vybrať, robila som aj gymnastiku. Nakoniec však rozhodlo džudo, pretože sme chodili spolu s bratom Jožkom. Pridala sa i sesternica Lenka. Mali sme to v rodine.

„Cieľavedomosť. To je najsilnejšia vlastnosť, ktorá v nich je. Zo športovej stránkz je každé dieťa iné. Niekto je viac silový, niekto viac technický, iný zas vytrvalý. Nie sú rovnaké typy,“ vysvetlil otec aj strýko, ktorý je zároveň ich tréner.

Šport lieči i boľavú hlavu

Jozef Tománek stredný trénoval deti od ich útleho detstva. Niekedy sa stalo, že mu zaklamali, aby sa vyhli tréningu.

„Bolí ma hlava bola najpoužívanejšia výhovorka,“ zhodli sa všetky deti.

Najmladšia Barborka mlčala a zakrývala úsmev. „Ona sa ešte nemôže priznať,“ smiala sa najstaršia sestra. „Mne sa stále chce chodiť na tréningy,“ oponovala desaťročná školáčka.

„Bolo ťažké ich prekuknúť. Je to riziko. Buď im uverím alebo nie. Do určitej miery som musel tlačiť, aby šli trénovať. Keď im to na tréningu šlo, tak som pochopil, že ich tá hlava až tak veľmi nebolela. Alebo šport lieči,“ pousmial sa otec.