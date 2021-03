Alaphilippe zmaril únik tímového kolegu tesne pred cieľom, Sagan zaostal

Dnes sme boli svedkami výbornej cyklistickej bitky! Do úniku išla šestica pretekárov, ktorá ale nevydržala do prémie. Tú získala štvorica, ktorá sa tesne pred tým utrhla. Do cieľa zostávalo pár kilometrov, keď to už-už vyzeralo, že si to rozdajú traja pretekári, tak Joãovi Almeidovi došli sily tesne pred cieľom, a tak dnešnú etapu ovládol jeho tímový kolega Julian Alaphilippe.