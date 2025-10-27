    Odchádza ako majster sveta. Viviani zakončil kariéru na dráhe zlatou medailou

    Elia Viviani
    Autor: X/ItaliaTeam
    SITA|27. okt 2025 o 12:54
    Pripísal si tretí titul majstra sveta.

    SANTIAGO. Taliansky cyklista Elia Viviani triumfálnym spôsobom zakončil svoju bohatú kariéru. Na svetovom šampionáte v dráhovej cyklistike v čilskom Santiagu vyhral eliminačné preteky.

    Vo finále zdolal Novozélanďana Campbella Stewarta a pripísal si tretí titul majstra sveta na dráhe. Celkovo má 36-ročný Talian z tohto odvetvia cyklistiky z MS v zbierke 9 medailí, po tri z každého kovu.

    Niekdajší skvelý šprintér a súper Slováka Petra Sagana v rýchlych koncovkách etáp v cestnej cyklistike pred dvoma týždňami oznámil, že majstrovstvá sveta v Čile budú jeho rozlúčkové s kariérou.

    Z dráhovej cyklistiky má aj tri olympijské medaily vrátane zlatej v omniu z Ria de Janeiro 2016. Na ceste sa jeho počet víťazstiev zastavil na úctyhodnom čísle 90.

    Sú medzi nimi etapové triumfy na všetkých troch podujatiach Grand Tour, víťazný dres pre najlepšieho šprintéra na Giro d'Italia 2018 a tiež víťazná etapová koncovka na pretekoch Okolo Slovenska spred šiestich rokov.

    Vtedy ovládol etapu z Hlohovca do Senice. Viviani je tiež majster Európy z roku 2019 z holandského Alkmaaru.

    "Vrchol kariéry v cestnej cyklistike zažil Viviani v drese tímu Quick-Step v roku 2018, keď vyhral štyri etapy na Giro d'Italia a k tomu si pribalil aj dres pre najlepšieho šprintéra pretekov," napísala agentúra AFP.

    dnes 12:54
