Začiatky so Saganom či pamätná výhra na Slovensku. Pelotón opúšťajú ďalšie hviezdy

BRATISLAVA. Víťazi monumentálnych klasík, množstva šprintérskych dojazdov, držitelia olympijských medailí či jeden šampión Tour de France.
Aj tento zoznam úspechov potvrdzuje, že cyklistický pelotón po sezóne 2025 opúšťajú jazdci, ktorí sa nezmazateľne zapísali do histórie tohto športu.
Viacerých pozorne sledovali aj fanúšikovia na Slovensku, keďže zvádzali súboje s Petrom Saganom. O rok neskôr než rodák zo Žiliny si naposledy pripli štartové čísla na dres traja šprintéri s dovedna 285 víťazstvami.
Po Alexandrovi Kristoffovi skončili aj Arnaud Démare s Eliom Vivianim, hoci Taliana ešte čaká derniéra na MS v dráhovej cyklistike.
Najviac zažiaril v Quick-Stepe
Viviani začínal s veľkou cyklistikou práve v spoločnosti Petra Sagana. Päť rokov spolu strávili v zelených dresoch tímu Liquigas, respektíve Cannondale.
Slovák bol o niečo úspešnejší v počte víťazstiev či účastí na Tour de France, keďže taliansky tím mal zväčša jedného šprintérskeho lídra.
Žiadne rozbroje však medzi nimi neboli. Práve naopak.
Príbehy cyklistov, ktorí ukončili kariéru (2025)
"Viac ako 15 rokov sme boli tímoví kolegovia, rivali, ale najmä dobrí priatelia. Jazdiť s ním alebo proti nemu, bolo vždy potešením.
Som si istý, že pelotónu bude chýbať. Gratulujem, Elia, bol si skvelý šampión na dráhe aj na ceste. Ďakujem za všetko," napísal Sagan na Instagrame.
Následne strávil dve trojročné obdobia v dnešnom tíme Ineos Grenadiers, bol tiež v Cofidise a Lotte, no najlepšie obdobie prežil v Quick-Stepe.
V rokoch 2018 a 2019 nazbieral 29 víťazstiev, pričom v jeho prvej sezóne vo farbách Quick-Stepu mal najviac triumfov z celého súťažného poľa (18).
Na Giro d'Italia vyhral štyri etapy a cyklámenový dres, stal sa národným šampiónom a ďalšie tri etapové vavríny pridal na španielskej Vuelte.
V roku 2019 ovládol ME, dosiahol vytúžené etapové víťazstvo na Tour a úspešnú misiu v belgickom tíme zavŕšil výhrou v Senici v rámci Okolo Slovenska.
"Som rád, že som ho mohol viesť v jeho najlepšej sezóne. Uisťujem vás, že to bol on, kto nás veľa naučil. Elia je skvelý človek a príkladný profesionál," hovoril o ňom športový riaditeľ Davide Bramati.
VIDEO: Zábery z kariéry Eliu Vivianiho v rokoch 2015 - 2018
Olympijská zbierka medailí
Viviani vyrastal so životopisom Marca Pantaniho na nočnom stolíku a ako bol legendárny "Pirát" jeho hrdinom, neskôr bol Viviani inšpiráciou pre iných.
"Eliu som až tak dobre nepoznal, ale občas sme spolu s ním a Saganovcami trénovali v Monaku. Na zopár pretekoch sme sa stretli ako súperi v šprintoch.
Je to cyklista, ku ktorému som vzhliadal a chcel som sa od neho niečo priučiť," povedal pre Sportnet bývalý majster Európy U23 Erik Baška.
Navyše, cestnú cyklistiku úspešne kombinoval s dráhovou, v ktorej získal na olympijských hrách kompletnú medailovú zbierku a v Tokiu 2020 bol vlajkonosičom spolu so strelkyňou Jessicou Rossiovou.
Zo svetových či európskych šampionátov má vyše 20 cenných kovov a pred MS v Čile priznal, že by na dráhe ešte raz chcel zabojovať o dúhový dres.
Súčasný tréner talianskeho cestného tímu Marco Villa sa snažil Vivianiho presvedčiť, aby pokračoval, ale na jeho rozhodnutí sa nič nemení.
"Od ôsmich rokov bol bicykel pre mňa všetkým. Dal mi toho veľa. Počas 16 rokov kariéry som dosiahol víťazstvá, o ktorých som nikdy nesníval.
Zažil som tiež veľa ťažkých chvíľ a veľa prehier. Avšak, každá z nich bola odrazovým mostíkom k dosiahnutiu väčších cieľov. Ďakujem všetkým, bola to neuveriteľná cesta," uviedol 36-ročný Viviani.
"Jeden z najlepších talianskych cyklistov. Šampión na dráhe, na ceste a v každom šprinte. Na Gire splnil sen celého národa. Ďakujeme ti, Elia, že si zafarbil svet do trikolóry," píše sa na instagramovom účte Gira d'Italia.
Otec bicykloval 1400 kilometrov
Rodák z mestečka Isola della Scala priznal, že jedným z dôvodov jeho konca je, že sa tím Lotto, v ktorom naposledy pôsobil, spája s Intermarché-Wanty.
Niektorí jazdci si tak budú musieť hľadať nový angažmán, pretože sa nevojdú do 30-člennej súpisky, čo je maximum pre tímy kategórie World Tour.
Viviani už zrejme nechcel čeliť tejto výzve a podobne by na tom bol aj Arnaud Démare, keďže francúzsky tím Arkéa - B&B Hotels končí. Francúz je síce o dva roky mladší, no takisto sa rozhodol ukončiť kariéru.
V porovnaní so spomenutým Talianom dosiahol o sedem víťazstiev viac, no v roku 2025 prišiel o skvelú sériu 13 sezón s aspoň jedným triumfom.
VIDEO: Arnaud Démare triumfoval na Miláno - San Remo 2016
Päťkrát skončil v etape druhý a podobne ako Kristoffovi sa mu nepodarilo zaokrúhliť stovku víťazstiev. Chýbali mu tri, Nórovi dokonca len dve.
Spomedzi jeho víťazstiev vyčnieva úspech na monumente Miláno - San Remo, osem etáp ovládol na Gire a ďalšie dve na Tour de France. Na Vuelte štartoval iba raz, no vyhrať etapu sa mu nepodarilo.
Možno menej významné, no určite pamätné je pre Démarea aj víťazstvo na Slovensku. V roku 2019 vyhral etapu s finišom na Hlohovskom zámku, pričom práve v tento deň ho prišiel podporiť jeho otec Josué.
Nepricestoval autom ani lietadlom, ale vzdialenosť približne 1400 km prešiel na bicykli. Bolo to asi dvakrát toľko ako celý ročník Okolo Slovenska.
"Prekonal dlhú cestu z Francúzska. Prespával pod holým nebom aj v hoteloch. Vedel som, že má prísť. Nebolo to síce prekvapenie, ale o to väčšiu radosť mám, že som vyhral," povedal v cieli Démare mladší.
Je čas spomaliť tempo
S cyklistikou začal ako šesťročný a je vďačný za to, že si mohol splniť svoje sny. Vyhral veľké preteky a Francúzsko reprezentoval na najvyššej úrovni.
Spomedzi jeho krajanov dosiahla viac víťazstiev už len trojica legiend - Bernard Hinault (145), Laurent Jalabert (139) a Jacques Anquetil (121).
"Odkedy som oznámil koniec kariéry, dostal som veľa milých správ od svojich priateľov a rodiny. Hovoria mi, že som ich veľmi inšpiroval.
Miloval som to, čo som robil a veľmi som sa pri tom bavil. Teraz túžim robiť niečo iné, ísť na malom prevodníku a spomaliť tempo," povedal pre Eurosport.
Pôvodne mal v týchto dňoch absolvovať svoje posledné preteky v Číne, ale tímu povedal, aby ho tam neposielali. Radšej chcel skončiť na domácej klasike Paríž - Tours, ktorá má pre neho väčší význam.
V rokoch 2021 a 2022 sa radoval z víťazstva a hoci pri jeho poslednej jazde už o výsledok nešlo, v cieli ho čakala rodina, vrátane dvojročnej dcérky Margaux.
"Cítim sa trochu zvláštne. Je to koniec krásneho príbehu. Som veľmi emotívny človek, takže to pre mňa nie je ľahké. Nastal však čas otočiť list," dodal.
Hoci Francúzi prišli o výborného šprintéra, symbolicky sa ku konci Démarovej kariéry v parádnom svetle prezentuje jeho 21-ročný nástupca.
Paul Magnier dosiahol za uplynulých 33 dní až 11 šprintérskych víťazstiev, a tak možno predpokladať, že bude zbierať podobné úspechy ako Démare.