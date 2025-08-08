V jej prospech hrala jediná stotinka. Slovenská šprintérka na ME zabojuje o finále

Dorota Azariová
Dorota Azariová (Autor: Slovenský atletický zväz/FB)
TASR|8. aug 2025 o 13:51
ShareTweet0

Celkovo zaznamenala 24. najlepší čas.

TAMPERE. Slovenská atlétka Dorota Azariová postúpila do semifinále behu na 200 metrov na ME do 20 rokov vo fínskom Tampere.

Slovenka dosiahla čas 24,56 sekundy, vo svojom rozbehu bola štvrtá a do ďalšej fázy postúpila tesne.

Celkovo zaznamenala 24. najlepší čas a od neúčasti v semifinále ju delila jedna stotina sekundy. Semifinále je na programe v sobotu o 13.30 SELČ.

„Bol to super pocit, bola som medzi trénermi a veľmi sme sa z toho tešili. Som veľmi vďačná. V piatej dráhe sa mi bežalo super, baby okolo mňa boli rýchle, potiahla som sa a to bolo asi kľúčom.

Keď zaútočím na osobák, budem šťastná, dúfam, že sa vietor otočí a všetko bude tak, ako má byť,“ povedala 16-ročná Azariová, ktorá sa musela vyrovnať s protivetrom 1,2 m/s, pre Slovenský atletický zväz.

Atletika

    Dorota Azariová
    Dorota Azariová
    V jej prospech hrala jediná stotinka. Slovenská šprintérka na ME zabojuje o finále
    dnes 13:51
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»V jej prospech hrala jediná stotinka. Slovenská šprintérka na ME zabojuje o finále