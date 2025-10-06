Greif ostro zareagoval na vyjadrenia SFZ: Je to banálne a absurdné, nehodné reprezentácie

BRATISLAVA. Dominik Greif odmietol vyjadrenia SFZ, že by odmietol reprezentovať Slovensko, oznámil vo videu zverejnenom na sociálnej sieti.
Brankár francúzskeho klubu Olympique Lyon v ňom zdôvodnil, prečo nepricestoval na zraz futbalovej reprezentácie pred zápasmi proti Severnému Írsku a Luxembursku.
"Rozhodne som neodmietol reprezentovať, ako to bolo prezentované. Iba som si dovolil požiadať a dodržanie pôvodného harmonogramu na cestu. Z nominácie som mal radosť. Technický vedúci ma na druhý deň kontaktoval, dohodli sme sa na lete, do Budapešti 12.50, čiže okolo 15.30 až 16.00 by som bol v Senci.
Deň pred zápasom ma znovu kontaktovali z reprezentácie, že ten prílet do Budapešti je neskoro, lebo 15.30 je video a všetci na ňom musia byť. Dostal som na výber dve a nie tri možnosti.
Hneď po ligovom zápase odísť vlakom Ženevy a odtiaľ letieť do Viedne alebo o 3.30 vstávať, odletieť 7.00 do Bruselu a odtiaľ do Viedne, aby som bol v Senci o dve, dve a pol hodinky skôr, než podľa pôvodného plánu.
V každom prípade mi príde táto situácia banálna, absurdná, že sa tu bavíme o minútach. Odchytal som 5 zápasov za 16 dní a chcel som odcestovať na zraz priamym letom, ktorý mi už bol odsúhlasený a letenka zakúpená," vysvetľoval Greif, ktorý odchytal v nedeľu ligový zápas v drese Olympique Lyon proti Tolouse (1:2).
"Možnosť ísť vlakom pre mňa nebola ani technicky možná, pretože ako domáci hráč mám po zápase aj mediálne aj sponzorské povinnosti a ten vlak odchádzal 3,5 hodiny alebo 3 hodiny, po záverečnom hvizde," dodal.
VIDEO: Reakcia Dominika Greifa na vyjadrenie SFZ
Greif tvrdí, že po odmietnutí možností na skorší príchod, sa komunikácia vyostrila: "Komunikácia sa následne vyhrotila. Nie je to hodné reprezentácie," dodal brankár Olympique Lyon.
Hovorkyňa SFZ Monika Jurigová v pondelok vo videu oznámila, že Greif vypadol z nominácie trénera Francesca Calzonu, lebo odmietol prísť na zraz.
"Jeho tím včera hral doma proti mužstvu, za ktoré nastúpil aj Mario Sauer. Tréner potreboval mať na pondelkový míting o 15.30 h k dispozícii všetkých hráčov. Pôvodný let bol naplánovaný z Lyonu do Budapešti na dnešok, no príchod by bol až o 16.30.
Preto sme obom hráčom ponúkli tri alternatívne možnosti, ako sa sem mohli dostať včas. Sauer si zvolil možnosť ísť vlakom z Lyonu do Ženevy a ráno letieť do Viedne. Do Senca dorazil okolo 13.00 h. Ani jedna z týchto možností však nevyhovovala Greifovi, a tak sa rozhodol, že na zraz nepríde,“ povedala Jurigová
Brankár v reakcii opísal aj priebeh komunikácie s vedením reprezentácie, ktorú vnímal ako "trochu nevhodnú."
"Podľa mňa by som to video aj tak možno stihol, ale to sa už dnes nedozvieme. Potom ma ešte tréner kontaktoval v noci pred zápasom správou, ktorú som si prečítal až po zápase, pretože deň predtým to bolo úplné bombardovanie a mal som toho už naozaj dosť.
Vnímal som to aj ako trochu nevhodné – hrám ligový zápas za svoj klub a popritom musím riešiť nejaké možné znášanie zodpovednosti.
V tej správe mi tréner napísal, že mám dve možnosti – buď prídem jednou z ponúknutých alternatív, alebo povolajú iného brankára.
Nikto mi síce priamo nepovedal, že nemám prísť, ale pochopil som to tak, že keď som neakceptoval jednu z tých možností, povolajú náhradníka. Ak by som prišiel neskoro – čo bol reálny risk, možno o 30 minút – niesol by som za to zodpovednosť.
A úprimne, nikomu sa nechce ísť niekam, kde ho čaká niečo nepríjemné. Preto som sa rozhodol na zraz nevycestovať," uzavrel brankár, ktorého v nominácii nahradil Dominik Takáč zo Slovana Bratislava.