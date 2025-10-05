Skvelá séria Greifa sa skončila. Olympique Lyon totálne pokazil záver zápasu

5. okt 2025 o 17:06
Slovák inkasoval dva góly.

PARÍŽ. Slovenský futbalový brankár Dominik Greif inkasoval prvé góly v drese Lyonu. Olympique prehral v nedeľňajšom stretnutí 7. kola francúzskej Ligue 1 doma s Toulouse 1:2.

Piate čisté konto v rade zobral Greifovi v 87. minúte striedajúci Emersonn, ktorý v šiestej minúte nadstaveného času aj dokonal obrat hostí.

Za Toulouse odohral prvý polčas slovenský stredopoliar Mário Sauer.

Ligue 1 - 7. kolo

Olympique Lyon - FC Toulouse 1:2 (1:0)

Góly: 24. Fofana - 87. a 90.+6 Emersonn

/D. Greif odchytal celý zápas - M. Sauer odohral prvý polčas/

