Skvelá séria Greifa sa skončila. Olympique Lyon totálne pokazil záver zápasu

PARÍŽ. Slovenský futbalový brankár Dominik Greif inkasoval prvé góly v drese Lyonu. Olympique prehral v nedeľňajšom stretnutí 7. kola francúzskej Ligue 1 doma s Toulouse 1:2.
Piate čisté konto v rade zobral Greifovi v 87. minúte striedajúci Emersonn, ktorý v šiestej minúte nadstaveného času aj dokonal obrat hostí.
Za Toulouse odohral prvý polčas slovenský stredopoliar Mário Sauer.
Ligue 1 - 7. kolo
Olympique Lyon - FC Toulouse 1:2 (1:0)
Góly: 24. Fofana - 87. a 90.+6 Emersonn
/D. Greif odchytal celý zápas - M. Sauer odohral prvý polčas/