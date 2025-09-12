Vynechala dopingový test. Obhajkyňa striebra z behu nebude štartovať na MS

Diribe Weltejiová. (Autor: TASR/AP)
TASR|12. sep 2025 o 12:45
Minulý mesiac ju Etiópska antidopingová agentúra zbavila obvinenia.

TOKIO. Etiópsku bežkyňu Diribe Weltejiovú vylúčili z nadchádzajúcich MS v Tokiu. Dôvodom je vynechanie dopingového testu.

Dvadsaťtriročnú Weltejiovú v máji obvinili z odmietnutia poskytnúť vzorku na dopingový test bez udania dôvodu.

Minulý mesiac ju Etiópska antidopingová agentúra zbavila obvinenia, ale Jednotka pre integritu atletiky (AIU) sa proti tomuto rozhodnutiu odvolala na Športový arbitrážny súd (CAS).

Úradujúca vicemajsterka sveta v behu 1500 m mala štartovať už v úvodný deň šampionátu, keďže v sobotu sú na programe rozbehy tejto disciplíny.

CAS však požiadavke AIU vyhovel a bežkyňu vyhlásil za nespôsobilú pretekať, uviedla agentúra AP.

