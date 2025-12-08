Slovensko bude hostiť svetový šampionát. V Bratislave sa predstavia najlepší z najlepších

Bratislava bude hostiť MS v zápasení do 20 rokov. Šampionát sa uskutoční 17.-23. augusta 2026, informovala o tom Medzinárodná zápasnícka federácia na svojej oficiálnej webovej stránke.
Šamorín bol v apríli tohto roka dejiskom ME v zápasení vo voľnom a grécko-rímskom štýle.
V športovom komplexe X-bionic sphere sa predstavili reprezentanti z viac než 30 krajín a o podujatie bol veľký divácky záujem.
Riadiaci orgán svetového zápasenia ďalej informoval, že MS 2026 sa budú konať 24. októbra - 1. novembra v Bahrajne v metropole Manama. Po prvý raz v histórii sa bude bojovať o tituly v arabskej krajine.