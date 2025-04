Problém legendárneho miesta snookru sa prehlbuje. Hearn: Musí ísť s dobou, inak o MS príde

Keďže zmluva o organizovaní turnaja vyprší o dva roky, spoločnosť Matchroom, ktorá snooker do veľkej miery ovláda od roku 2010, sa intenzívne zapája do rokovaní a Hearn hovorí, že v ideálnom prípade by asociácia World Snooker Tour chcela, aby tam podujatie zostalo.

"Chceme zostať, ale treba brať do úvahy financie. Zariadenia, v ktorých sa Crucible nachádza, už nevyhovujú svojmu účelu, to je kľúčový problém," pokračoval.

Do najlepšej šestnástky tohtoročného prebiehajúceho šampionátu sa dostalo rekordných šesť čínskych hráčov a Čína spolu so Saudskou Arábiou sú spájané s organizáciou turnaja.

"Je to také jednoduché. Nie je to zložité," apeluje Hearn.

"Možno by sme to mali poňať celosvetovo. Možno by to malo byť jeden rok v Pekingu, jeden rok v Saudskej Arábii a jeden rok v Sheffielde. Musíme ísť s dobou," povedal Hearn.

"Zaoberám sa zvyšovaním finančných odmien, ako sme to urobili pri šípkach. Snooker musí byť komerčne životaschopnejší," uviedol.