Bora vraj chce stoj čo stoj získať Evenepoela, čo bude so Saganom?

BRATISLAVA. V športových súťažiach prebieha boj nielen na štadiónoch či počas pretekov, ale aj v zákulisí. A môže byť rovnako nekompromisný. Napríklad vo futbale je bežné, ak sa o kvalitného hráča uchádza viacero klubov, použijú všetky páky na to, aby sa im hviezdu podarilo získať. V roku 2017 Brazílčan Neymar z bodu, keď nechcel o prestupe z Barcelony ani počuť, prešiel v priebehu pár dní do bodu, že s radosťou prestúpil do Paríža St. Germain a stal sa najdrahším futbalistom histórie – stál 222 miliónov eur.

V cyklistike sú akékoľvek prestupy počas platnosti zmluvy skôr raritou. Platí, že ak má jazdec kontrakt, tak ho na 99 percent dodrží. Prestupy sú možné, ale skôr sú komplikované. Súhlasiť musia všetky tri strany. Navyše, kupujúci tím by mal pretekára vykúpiť, čo je pre viaceré stajne nemožné vzhľadom na ich rozpočet. Samozvaný kráľ v honbe na talenty Ale čo ak v tíme, ktorý je pod tlakom nízkeho rozpočtu a neistej budúcnosti, jazdí viacero mimoriadne talentovaných cyklistov? Takých, ktorých prirovnávajú k najväčším legendám v tomto športe.

„Koľko by ste chceli za celý tím Deceuninck? spýtal sa ma Denk. Vysvetlil mi, že majiteľ Bory Willi Bruckbauer chce za každú cenu získať Remca a najjednoduchší spôsob, ako to dosiahnuť, je kúpiť celý tím. Patrick Lefevere, manažér Deceuninck - Quick-Step Patrick Lefevere, manažér Deceuninck - Quick-Step

Vtedy sa rozbieha v zákulisí veľký boj a používajú sa aj neférové metódy. Šéf tímu Deceuninck Quick-Step Patrick Lefevere obvinil šéfa tímu Bora-Hansgrohe, že poza jeho chrbát rokoval s jeho jazdcami. To všetko po tom, čo sa pokúsil kúpiť celý jeho tím. Znie to až bizarne. Preložené do futbalovej terminológie. Majiteľ Paríž St. Germain sa rozhodol kúpiť FC Barcelona, aby mal ľahší prístup k jej hráčom.

Lefevere odhalil detaily vo svojom stĺpčeku pre denník Het Nieuwsblad. Šéfa Petra Sagana v Bore Ralpha Denka nazval samozvaným kráľom v hone na Remca Evenepoela. Denk ho vraj pozval na stretnutie, kde sa zaujímal o jeho cyklistov a medzi nimi bol aj Belgičan Evenepoel. Predložil však ponuku na kúpu celého tímu. Pokúsil sa Denk vykradnúť Deceuninck? „Koľko by ste chceli za celý tím Deceuninck? spýtal sa ma Denk. Vysvetlil mi, že majiteľ Bory Willi Bruckbauer chce za každú cenu získať Remca a najjednoduchší spôsob, ako to dosiahnuť, je kúpiť celý tím. Bola to seriózna ponuka, pretože sa pýtal na to, akú pozíciu by som si vedel v tomto predstaviť,“ opisoval Lefevere.

Ralph Denk (vľavo) s majiteľom spoločnosti Bora, ktorá je hlavným sponzorom cyklistického tímu, Willim Bruckbauerom a Petrom Saganom. (Autor: SME - Jozef Jakubčo)

Belgičan mu vraj vysvetlil, že 70 percentný podiel v tíme má český miliardár Zdeněk Bakala a pri takomto obchode by mal hlavné slovo. No Lefevere prisľúbil, že ak sa mu nepodarí zaistiť pre tím sponzorov na ďalšie roky, ako prvému to oznámi Denkovi. To by znamenalo, že cyklisti budú voľní a budú si môcť hľadať nových zamestnávateľov. Denk však vraj o pár týždňov poslal trom jazdcom ponuku na prestup do Bory, a to Lefevera vytočilo. Evenepoel je mimoriadne talentovaný cyklista. Hoci má ešte len 21 rokov, profiluje sa ako jazdec na celkové poradie. V minulej sezóne vyhral všetky etapové preteky, na ktorých nastúpil. Denk: Sú to klamstvá Saganov šéf stretnutie nepoprel. Potvrdil, že k nemu skutočne prišlo, no vraj sa len zaujímal o budúcnosť tímu a špeciálne Evenepoela. O kúpe tímu nebola žiadna reč. „Týmito historkami chce asi dostať pod tlak sponzorov. Ale takéto výmysly a informácie bez kontextu nie sú hodné džentlmena,“ povedal Denk pre CyclingNews.