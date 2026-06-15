    Talentovaný Francúz v príprave na Tour de France spadol. Bude pripravený na domáce podujatie?

    Paul Seixas.
    Paul Seixas. (Autor: TASR/AP)
    SITA|15. jún 2026 o 16:39
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    Paul Seixas čelí prvej výraznej prekážke v kariére.

    Francúzsky cyklistický talent Paul Seixas utrpel na pretekoch Okolo Auvergne-Rhone-Alpes vážne zranenia po páde, ktorý ho prinútil odstúpiť z poslednej etapy.

    Pred podujatím patril medzi favoritov vďaka výnimočnej sezóne plnej víťazstiev a výborných výkonov. Práve Seixas predstavuje nádej Francúzska prelomiť 41-ročné čakanie na domáceho víťaza Tour de France.

    Jeho zranenia zahŕňali odreniny na rukách, ramenách a nohách po páde, pri ktorom sa rútil na bicykli rýchlosťou približne 70 kilometrov za hodinu.

    Napriek bolestiam sa mu v sobotu podarilo so spoluprácou tímových kolegov dohnať manko štyroch minút a obsadiť nakoniec 7 miesto na náročnom stúpaní Grand Colombier.

    Generálny manažér tímu Decathlon CMA CGM Julien Jurdie označil nehodu Seixasa za moment, ktorý zjednotil tím:

    "Paulov pád bol zjednocujúcou udalosťou pre celý tím a chlapci predviedli skvelý výkon. Paul si to veľmi vážil."

    Lekár francúzskeho tímu Jacky Maillot prezradil, že po náročnom páde bude Seixas potrebovať niekoľko dní oddychu, aby sa mohol v pokoji pripravovať na Tour de France. Prestížne podujatie sa začne už o necelé tri týždne.

    Seixas po páde prevzal plnú zodpovednosť a ospravedlnil sa ďalším jazdcom, ktorých jeho manéver ohrozil.

    V tímovom stanovisku Jurdie zdôraznil, že mladý talent rýchlo získava skúsenosti a rastie z neho tímový líder.

    Napriek nečakaným komplikáciám zostáva Seixas na dobrej ceste a plánuje ďalšie prípravné sústredenie vo vysokej nadmorskej výške.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Paul Seixas.
    Paul Seixas.
    Talentovaný Francúz v príprave na Tour de France spadol. Bude pripravený na domáce podujatie?
    dnes 16:39
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