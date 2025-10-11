Hancko privítal na svet druhého syna. K reprezentácii sa pripojí čoskoro

Dávid Hancko sa raduje z gólu
Dávid Hancko sa raduje z gólu (Autor: TASR)
11. okt 2025 o 18:21
S manželkou mu dali meno Dominik.

MADRID. Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko je dvojnásobný otec. Jeho manželka a bývalá česká tenistka Kristýna Plíšková v Madride porodila ich syna Dominika.

Informáciu priniesol facebookový profil televízie Šport STVR. Dvojici sa v máji 2022 narodil prvorodený syn Adam.

Hancko strávil radostné chvíle po boku svojej manželky v metropole Španielska, kde oblieka dres Atletica Madrid.

Plánovaný pôrod prekazil 27-ročnému obrancovi účasť na piatkovom zápase kvalifikácie MS na pôde Severného Írska, ktorý výber trénera Francesca Calzonu prehral 0:2.

Hancko bol pôvodne nominovaný už na duel v Belfaste, no pred úvodným zrazom v Senci informoval šéfa slovenskej lavičky, že chce do pôrodu zostať so svojou manželkou.

Stabilný člen ľavého kraja obrany slovenskej reprezentácie by sa mal pripojiť k národnému tímu a odohrať v pondelok domáce stretnutie v Trnave proti Luxembursku.

