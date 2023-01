Zastúpil legendu, vystrieľal zlatý hetrik. Ako zranený hráč už mal lístok na vlak

Už 38-ročný Francúz Nikola Karabatič má na konte desať zlatých medailí z vrcholných podujatí (štyrikrát MS, trikrát OH i ME), o tri a pol roka mladší Dán Mikkel Hansen rozšíril svoju zbierku o piate zlato (3x MS, 1x OH i ME).

Obaja veľké hádzanárske ikony však neboli ústrednými postavami štokholmského finále. V prípade Karabatiča, ktorý nevylúčil pokračovanie v reprezentačnom tíme, hral rolu aj nie úplne stopercentný zdravotný stav.