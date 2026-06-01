Slovenské hádzanárky čaká dvojzápas s Tureckom, šancu dostanú úspešné juniorky

Slovenské hádzanárky absolvujú na záver sezóny dva prípravné duely s Tureckom. V rámci prípravy na decembrové domáce ME privítajú súpera v Dunajskej Strede v stredu 3. júna o 17.30 h a vo štvrtok 4. júna o 18.00 h. Hráčky mali zraz v nedeľu v Šali a už majú za sebou úvodné tréningy.
Z pôvodného kádra trénera Jana Beňadika vypadli brankárka Simona Tomovčíková, pivotka Kristína Pastorková a spojky Barbora Lanczová, Erika Rajnohová, Emma Anette Hudáková, Barbora Sabovová i Sára Erika Zsákovicsová.
V 17-člennej nominácii figurujú ďalšie dve členky juniorského tímu, ktoré v auguste 2025 získali striebro na majstrovstvách Európy B-kategórie – na spojke hrajúca Laura Kitti Bekeová a brankárka Dominika Kesziová.
„Nomináciu som nečakala, veľmi ma prekvapila. Vnímam to ako veľkú príležitosť nabrať nové skúsenosti, keďže so ženami netrénujem a túto sezónu som stále hrala dorasteneckú ligu,“ uviedla 19-ročná brankárka HK Slávia Partizánske pre portál slovakhandball.sk.
„Strely sú rýchlejšie, je to pre mňa niečo nové. Na prvom tréningu som sa cítila fajn, trénerov poznám, spoluhráčky postupne spoznávam. Zo začiatku som mala pocit, že neviem, kde som, ale postupne som si zvykla a pevne verím, že v priebehu týždňa to bude stále lepšie a lepšie,“ dodala 195 centimetrov vysoká brankárka.
„Na zápasy sa teším. Dúfam, že ukážem nejaké zákroky a pomôžem družstvu, aby som na palubovke dokázala, že tu nie som náhodou.“
Talentovaná 19-ročná stredná spojka Bekeová si v tomto ročníku obliekala dres Hodonína, s ktorým absolvovala cez víkend neúspešnú baráž o zotrvanie v MOL lige:
„Vyspím sa a únavu rýchlo zahodím. Baráž dopadla tak, ako dopadla. Z Hodonína odchádzam, od novej sezóny budem hrať za Zlín. Verím, že to tam bude fajn a že bude všetko pozitívne.
S niektorými budúcimi spoluhráčkami som už v kontakte, takže sa do Zlína veľmi teším. Pozvánka do reprezentácie ma prekvapila, ale som za ňu veľmi vďačná, lebo táto sezóna bola taká, aká bola.
V Hodoníne to bol celkom masaker, ale dostala som minutáž na palubovke a mohla som sa rozvíjať. Bude to presne o tom istom, ako v predkadetkách, kadetkách a juniorkách – ja ako stredná spojka musím byť zodpovedná za to, čo si v útoku zahráme a ťahať náš tím. Samozrejme, že to nejde hneď, potrebujeme sa zohrať a verím, že sa to podarí.“
Nominácia Slovenska na zápasy proti Turecku
Brankárky: Iryna Jablonská (MŠK Iuventa Michalovce), Soňa Furgaláková (HK Slovan Duslo Šaľa), Dominika Kesziová (HK Slávia Partizánske)
Pivotky: Viktória Györiová (Kisvárdai KKC/Maď.), Tamara Geffertová (MŠK Iuventa Michalovce)
Spojky: Diana Mária Vargová, Karin Bujnochová, Olívia Ščípová (všetky HK Slovan Duslo Šaľa), Tatiana Šutranová (RK Lokomotiva Záhreb/Chorv.), Dorota Bačenková (MŠK Iuventa Michalovce), Laura Kitty Bekeová (HK Hodonín/ČR)
Krídelníčky: Katarína Pócsíková (HK Slovan Duslo Šaľa), Martina Popovcová (MŠK Iuventa Michalovce), Natália Dmytrenková (JKS SAN Jaroslaw/Poľ.), Eszter Lengyelová (Komáromi VSE/Maď.), Lenka Ratvajská (HK Slovan Duslo Šaľa), Monika Pénzesová (HC DAC Dunajská Streda).