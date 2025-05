Dvorský je pripravený aj zbierať puky, útok mladíkov sa mu páči. Funguje nám to, vraví

„Bolo to úžasné, užíval som si každý moment a budem si to pamätať veľmi dlho. Nikdy na to nezabudnem,” vravel 19-ročný hokejista.

Pri debute skóroval aj asistoval

Jeho účasť na svetovom šampionáte musel odobriť klub St. Louis Blues. Ten si ho totiž mohol zobrať do tzv. taxi tímu. To by znamenalo, že by zostal trénovať v zámorí a čakal by na prípadné zranenie niektorého zo spoluhráčov.

„Volal som s agentom, ktorý sa ma pýtal, či chcem ísť na šampionát. K klubom St. Louis potom hovoril generálny manažér Miroslav Šatan a vybavilo sa to. Som veľmi rád, že som tu,” ozrejmil Dvorský.

K reprezentácii sa tak pripojil okamžite, ako to bolo možné. V uplynulom týždni priletel na Slovensko a v sobotu nastúpil na prvý zápas v seniorskej reprezentácii.

Slovensko v generálke na svetový šampionát vyhralo nad Francúzskom vysoko 8:1. Dvorský pred zrakmi fanúšikov z rodného mesta najprv trafil žrď, potom asistoval a nakoniec aj skóroval.

„Užil som si to naplno. Fanúšikovia boli vynikajúci. Je to veľmi super, že to bolo doma, v meste, kde som sa narodil. To sú síce bonusy, za ktoré som rád, ale hlavné je, že sme vyhrali,” hodnotil zápas Dvorský.