VIDEO: Tréner ho pred zápasom nevidel hrať. Dvorský: Na debut nezabudnem do konca života

Správa prišla ako blesk. Nečakal ju nikto, dokonca ani sám hráč. „Nebudem klamať, keď som sa to včera dozvedel, bol to trochu šok,” uviedol po zápase.

ST. LOUIS. Keď sa Dalibor Dvorský dozvedel o povolaní do NHL, pripravoval sa na zápas v AHL.

Napriek tomu mu dôveroval. Pred zápasom mu povedal iba jednu vetu: „Rob to, čo ťa sem dostalo. Hraj podľa svojich silných stránok.”

Dvorský bol povolaný do NHL v sobotu večer, už v nedeľu naskočil na poobedný zápas. Na prípravu nebol čas, s tímom nemohol absolvovať ani ranné rozkorčuľovanie, lebo žiadne sa nekonalo.

„Páčil sa mi. Hral naozaj dobre. Tvoril hru, posúval puk hneď z prvého dotyku a to už o niečom hovorí. A ten jeho ťah v presilovke, ktorý viedol ku gólu, bolo to na najvyššej úrovni. Je to dobrý štart do kariéry,” uviedol Montgomery.

„Je to veľmi emotívny moment, som veľmi rád, že som tu. Jeho najväčším snom bolo hrať NHL, sníval o tom odmalička,” povedal nadšený otec.

Dvorský v zápase často komunikoval so spoluhráčmi, jeho útočná trojica si dokázala vybojovať aj niekoľko sľubných príležitostí na skórovanie.

Za normálnych okolností by odohral viac, ale Nashville bol do konca duelu v hre o víťazstvo.

Do konca stretnutia už nebol až tak viditeľný, ale robil to, čo mal. Spoľahlivo posúval puky spoluhráčom, tvoril hru a čo je pre nováčika dôležité, nerobil chyby.

„Ďakujem trénerom, že mi dali šancu hrať v presilovke. Pri gólovej akcii som veľmi nepremýšľal, snažil som sa robiť veci, ktoré viem. Som šťastný, že sme skórovali, je to výborný pocit,” radoval sa Dvorský v rozhovore po 1. tretine.

Po zápase si užil víťazné ovácie. St. Louis vyhrali šiesty zápas v rade a „na západe” držia posledné postupové miesto do play-off.

Na trestnú lavicu si sadol Dvorský. Podľa zámorského novinára Jeremyho Rutherforda z The Athletic to bol chytrý ťah trénerov, ktorí chceli Slováka ušetriť prípadných potýčiek.

V emotívnom závere sa na ľade strhli šarvátky. Pri jednej z nich bol vylúčený útočník Blues Zach Bolduc, za tvrdý krošček dostal trest päť minút a do konca zápasu.

„Bolo to úžasné, užíval som si každý moment a budem si to pamätať veľmi dlho. Nikdy na to nezabudnem,” uviedol po zápase Dvorský.

V štúdiu televízie FanDuel ocenil jeho hru aj ho aj expert Federko, ktorý mu venoval niekoľko pochvalných slov.

„Myslím si, že si počínal veľmi dobre. Bol to veľmi vyrovnaný zápas a on robil presne to, čo má. Na svojej hre nemusel nič meniť,” uviedol k 19-ročnému Slovákovi.