Mladý Weiss mu poslal správu. Ľudia zvonka vnímajú iba rivalitu, vraví Kalmár

Patrí k najväčším osobnostiam našej futbalovej ligy. Dlho však na ihrisku chýbal pre zranenie kolena. V tejto sezóne sa ZSOLT KALMÁR pomaly vrátil do zostavy Dunajskostredčanov a so svojím tímom mal na dosah historický úspech.

Vlani v júli som vravel, že najdôležitejšie bude poskladať dobrý tím, silnú kostru mužstva, ktoré bude schopné dosahovať dobré výsledky. Myslím si, že sa to podarilo. Mojím druhým cieľom bolo dostať sa do finále Slovnaft Cup, čo nám nevyšlo.

Na jednej strane som spokojný, lebo sme naozaj dali dokopy výborný tím, ale negatívom je, že sme pustili z rúk obrovskú príležitosť.

Som presvedčený, že ak by sme doma zdolali Slovan, nasledujúce zápasy by sme už zvládli. Bol to najdôležitejší zápas v mojej kariére, no prehrali sme. Niekoľko dní som pociťoval obrovské sklamanie, nielen kvôli sebe, ale najmä kvôli fanúšikom.