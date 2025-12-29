Mladá Češka takmer zdolala svoj idol. Chladoňová na prestížnom podujatí v top 20

X²O Badkamers Trofee 2025 - Loenhout
Preteky žien:
1.
Lucinda Brandová
Holandsko
Baloise Glowi Lions
48:34 min
2.
Kristýna Zemanová
Česko
VIF Cycling
+ 5 s
3.
Manon Bakkerová
Holandsko
Crelan - Corendon
+ 12 s
4.
Zoe Bäckstedtová
Veľká Británia
CANYON//SRAM
+ 22 s
5.
Marion Norbertová Riberolleová
Belgicko
Crelan - Corendon
+ 35 s
6.
Annemarie Worstová
Holandsko
Seven Racing
+ 36 s
19.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 2:00 min
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová absolvovala v priebehu štyroch dní tretie preteky v cyklokrose. Po dvoch vystúpeniach vo Svetovom pohári sa predstavila v akcii v rámci prestížneho seriálu X²O Badkamers Trofee.
Tentokrát mala v Loenhoute pomerne výhodnú štartovú pozíciu, keď bola hneď v druhom rade. Avšak, zo súboja s najlepšími vypadla už v prvom kole, v ktorom nabrala takmer 20-sekundovú stratu.
Reprezentačný tréner Jakub Vančo očakával podobné podmienky ako v nedeľu v Dendermonde, kde skončila Chladoňová na 51. mieste, no tentokrát si mladá Slovenka viedla oveľa lepšie.
Väčšinu pretekov bola na konci druhej, respektíve na začiatku tretej desiatky a napokon finišovala s dvojminútovou stratou na 19. priečke.
Od európskeho šampionátu, keď skončila "iba" druhá, pokračuje vo víťaznom ťažení Holanďanka Lucinda Brandová. Najlepšia cyklokrosárka súčasnosti uspela v 12. pretekoch po sebe a celkovo 16. raz v sezóne.
V Belgicku však mala veľmi zdatnú konkurentku v podobe 22-ročnej Češky Kristýny Zemanovej. Tá sa od začiatku držala vpredu a až v poslednom zo šiestich kôl jej dokázala Brandová drobne odskočiť.
"Cítim sa úžasne. Je to niečo, o čom som snívala. Lucinda je môj vzor a je skvelé, že s ňou môžem súperiť. Ona je však na inej úrovni, takže druhé miesto je pre mňa maximum," uviedla česká národná šampiónka.
Na záver rozhovoru vtipne dodala, že sa teší na spoločnú fotku na pódiu s Lucindou Brandovou a že to zrejme bude jej nová tapeta na mobile.
Poradie na stupňoch víťaziek doplnila Holanďanka Manon Bakkerová, ktorá sa dlho držala s vedúcim duom, no v cieli stratila na víťazku 12 sekúnd.