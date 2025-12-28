Chladoňová nezopakovala skvelý výsledok, v Belgicku sa trápila od prvého kola

Svetový pohár v cyklokrose 2025/2026
Preteky žien v Dendermonde:
1.
Lucinda Brandová
Holandsko
Baloise Glowi Lions
51:06 min
2.
Puck Pieterseová
Holandsko
Fenix-Deceuninck
+ 11 s
2.
Amandine Fouquenetová
Francúzsko
Arkéa - B&B Hotels
+ 23 s
4.
Ceylin del Carmen Alvaradová
Holandsko
Fenix-Deceuninck
+ 35 s
5.
Marion Norbertová Riberolleová
Belgicko
Crelan - Corendon
+ 47 s
6.
Leonie Bentveldová
Holandsko
Pauwels Sauzen
+ 58 s
51.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 1 kolo
Viktórii Chladoňovej nevyšli nedeľné preteky Svetového pohára v cyklokrose 2025/2026. V belgickom Dendermonde ju klasifikovali až na 51. mieste.
Kým pred dvoma dňami obsadila v Gavere fantastickú 10. pozíciu, v ďalšom flámskom meste sa trápila od prvého okruhu. Očividne jej trať nesadla a na jej výkone sa mohla podpísať aj únava.
V piatok predviedla skvelú stíhaciu jazdu, no tentokrát sa poradím prepadávala. Keď klesla mimo elitnú päťdesiatku, jej strata sa blížila k piatim minútam a podľa live timingu ani nezačala posledné deviate kolo.
Víťazkou sa podľa očakávaní stala Holanďanka Lucinda Brandová, ktorá potvrdzuje nadvládu v tomto ročníku Svetového pohára. Z ôsmich pretekov štartovala v siedmich a vo všetkých preťala cieľ ako prvá.
V Dendermonde sa jej spočiatku držala dvojica Francúzok Célia Geryová a Amandine Fouquenetová, no od začiatku tretieho kola si išla vlastnú ligu.
Jazdkyňa tímu Baloise Glowi Lions svojou formou pripomína krajana Mathieu van der Poela a na prelome januára a februára bude na domácich MS v Hulste jednoznačnou favoritkou na zisk dúhového dresu.
Vďaka záverečnému zvoľneniu Brandovej finišovala druhá Puck Pieterseová s mankom 11 sekúnd. Tá v súboji o druhé miesto zlomila v 9. kole Fouquenetovú. Za zmienku stojí aj ôsma priečka Češky Kristýny Zemanovej.
Oveľa lepší výsledok než Chladoňová dosiahol v pretekoch juniorov jej krajan Michal Šichta. K 17. narodeninám si dal darček v podobe ôsmeho miesta.
Vo Svetovom pohári predviedol lepší výkon len vlani v spomenutom Hulste, keď obsadil štvrtú pozíciu so stratou 24 sekúnd na stupne víťazov.