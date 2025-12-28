    Chladoňová nezopakovala skvelý výsledok, v Belgicku sa trápila od prvého kola

    Viktória Chladoňová v pretekoch Svetového pohára v cyklokrose.
    Viktória Chladoňová v pretekoch Svetového pohára v cyklokrose. (Autor: Marek Beneš / SZC)
    Sportnet|28. dec 2025 o 15:23
    Ženskému cyklokrosu vládne Lucinda Brandová.

    Svetový pohár v cyklokrose 2025/2026

    Preteky žien v Dendermonde:

    1.

    Lucinda Brandová

    Holandsko

    Baloise Glowi Lions

    51:06 min

    2.

    Puck Pieterseová

    Holandsko

    Fenix-Deceuninck

    + 11 s

    2.

    Amandine Fouquenetová

    Francúzsko

    Arkéa - B&B Hotels

    + 23 s

    4.

    Ceylin del Carmen Alvaradová

    Holandsko

    Fenix-Deceuninck

    + 35 s

    5.

    Marion Norbertová Riberolleová

    Belgicko

    Crelan - Corendon

    + 47 s

    6.

    Leonie Bentveldová

    Holandsko

    Pauwels Sauzen

    + 58 s

    51.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 1 kolo

    Viktórii Chladoňovej nevyšli nedeľné preteky Svetového pohára v cyklokrose 2025/2026. V belgickom Dendermonde ju klasifikovali až na 51. mieste.

    Kým pred dvoma dňami obsadila v Gavere fantastickú 10. pozíciu, v ďalšom flámskom meste sa trápila od prvého okruhu. Očividne jej trať nesadla a na jej výkone sa mohla podpísať aj únava. 

    V piatok predviedla skvelú stíhaciu jazdu, no tentokrát sa poradím prepadávala. Keď klesla mimo elitnú päťdesiatku, jej strata sa blížila k piatim minútam a podľa live timingu ani nezačala posledné deviate kolo. 

    Víťazkou sa podľa očakávaní stala Holanďanka Lucinda Brandová, ktorá potvrdzuje nadvládu v tomto ročníku Svetového pohára. Z ôsmich pretekov štartovala v siedmich a vo všetkých preťala cieľ ako prvá.

    V Dendermonde sa jej spočiatku držala dvojica Francúzok Célia Geryová a Amandine Fouquenetová, no od začiatku tretieho kola si išla vlastnú ligu.

    Jazdkyňa tímu Baloise Glowi Lions svojou formou pripomína krajana Mathieu van der Poela a na prelome januára a februára bude na domácich MS v Hulste jednoznačnou favoritkou na zisk dúhového dresu. 

    Vďaka záverečnému zvoľneniu Brandovej finišovala druhá Puck Pieterseová s mankom 11 sekúnd. Tá v súboji o druhé miesto zlomila v 9. kole Fouquenetovú. Za zmienku stojí aj ôsma priečka Češky Kristýny Zemanovej.

    Oveľa lepší výsledok než Chladoňová dosiahol v pretekoch juniorov jej krajan Michal Šichta. K 17. narodeninám si dal darček v podobe ôsmeho miesta. 

    Vo Svetovom pohári predviedol lepší výkon len vlani v spomenutom Hulste, keď obsadil štvrtú pozíciu so stratou 24 sekúnd na stupne víťazov.

