    Van Aert predstavil svoj program v závere sezóny, dal tým odpoveď na dôležitú otázku

    Belgický cyklista Wout van Aert po víťazstve v 21. etape Tour de France 2025.
    Belgický cyklista Wout van Aert po víťazstve v 21. etape Tour de France 2025.
    TASR|8. aug 2025 o 23:15
    Wout van Aert vyhral etapu na Gire aj Tour.

    BRATISLAVA. Belgický cyklista Wout van Aert sa rozhodol vynechať tohtoročné MS v Rwande. Štvornásobný strieborný medailista z MS (dvakrát časovka, pozn.) zároveň plánuje ukončiť sezónu už v septembri.

    Jazdec Visma-Lease a Bike uviedol, že sa nechce zbytočne preťažovať.

    Tento rok plánuje štartovať už len na pretekoch Okolo Nemecka, Bretagne Classic, kanadských klasikách GP Québec a GP Montréal a jednodňových pretekoch Super 8 Classic vo Flámsku.

    „Je dôležité stanoviť si väčšie ciele na záverečnú časť sezóny, s takto zostaveným kalendárom sme už zažili úspechy.

    Po takej nabitej sezóne je však kľúčové sa nepreťažiť. Preto sme sa rozhodli, že sezónu ukončím podujatím Super 8 Classic a vynechám majstrovstvá sveta i Európy,“ citoval zo stanoviska portál Cycling Weekly.

    Van Aert tento rok štartoval v 56 cestných pretekoch, na Giro d’Italia a Tour de France vyhral zhodne jednu etapu. Na začiatku roka súťažil v cyklokrose, v ktorom sa zúčastnil na štyroch kolách Svetového pohára a skončil druhý na MS.

    Cyklistika

    Van Aert nezabojuje na MS o ďalšiu medailu, predstavil svoj program v závere sezóny
    Cyklistika