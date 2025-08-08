Van Aert predstavil svoj program v závere sezóny, dal tým odpoveď na dôležitú otázku

BRATISLAVA. Belgický cyklista Wout van Aert sa rozhodol vynechať tohtoročné MS v Rwande. Štvornásobný strieborný medailista z MS (dvakrát časovka, pozn.) zároveň plánuje ukončiť sezónu už v septembri.
Jazdec Visma-Lease a Bike uviedol, že sa nechce zbytočne preťažovať.
Tento rok plánuje štartovať už len na pretekoch Okolo Nemecka, Bretagne Classic, kanadských klasikách GP Québec a GP Montréal a jednodňových pretekoch Super 8 Classic vo Flámsku.
„Je dôležité stanoviť si väčšie ciele na záverečnú časť sezóny, s takto zostaveným kalendárom sme už zažili úspechy.
Po takej nabitej sezóne je však kľúčové sa nepreťažiť. Preto sme sa rozhodli, že sezónu ukončím podujatím Super 8 Classic a vynechám majstrovstvá sveta i Európy,“ citoval zo stanoviska portál Cycling Weekly.
Van Aert tento rok štartoval v 56 cestných pretekoch, na Giro d’Italia a Tour de France vyhral zhodne jednu etapu. Na začiatku roka súťažil v cyklokrose, v ktorom sa zúčastnil na štyroch kolách Svetového pohára a skončil druhý na MS.