Slovinský cyklista bol blízko k etapovému triumfu, neodolal však náporu súpera

Jazdec tímu Decathlon–AG2R La Mondiale triumfoval na 142 km dlhej trase z Pompejí do Cusano Mutri po záverečnom nástupe o 30 sekúnd pred svojím krajanom Romainom Bardetom.

Slovinec bol blízko k etapovému triumfu, no dva kilometre pred cieľom neodolal náporu Pareta-Peintreho, ktorý slávil prvé víťazstvo na Grand Tour.

Po dni voľna čakala na pelotón náročná kopcovitá etapa so záverečným 18-kilometrovým stúpaním na Bocca della Selva s priemerom 5,6 percent.

"Nedokážem ani slovami opísať moje pocity, je to skvelé. Vedel som, že o etapovom vavríne sa bude rozhodovať v záverečných štyroch kilometroch.

Šliapol som do pedálov, podarilo sa mi predstihnúť Tratnika a dotiahnuť to až do cieľa.

Mám veľkú radosť, že som nadviazal na úspech môjho brata, ktorý vlani tiež vyhral etapu na Gire," uviedol po pretekoch Paret-Peintre.

Organizátori pretekov oznámili, že stúpanie na Stelvio nebude pre hrozbu lavín súčasťou 16. etapy.

Stelvio sa nachádza vo výške 2758 m nad morom a každoročne sa na ňom koná mužský zjazd Svetového pohára alpských lyžiarov.

Pelotón oproti pôvodnému plánu absolvuje stúpanie na Giogo di Santa Maria a 16. etapa bude merať až 206 km, informovala agentúra AFP.