Takýto scenár by nikto netipoval. Giro vedú jazdci tímu, ktorý bojuje o prežitie v top lige

TAGLIACOZZO. Austrálsky cyklista Luke Plapp z tímu Jayco AlUla zvíťazil v 8. etape pretekov Giro d'Italia . Na trati z Giulianovy do Castelraimonda dosiahol životný úspech po tom, čo bol súčasťou úniku dňa.

Plapp sa dostal do úniku pred vrcholom Montelago a pred svojimi konkurentmi sa dokázal udržať posledných 40 kilometrov.

Pre 24-ročného Plappa je to prvé víťazstvo na Grand Tours.

Pre tím Astana je to senzačný úspech, keďže tento tím potrebuje každý bod ako soľ v boji o to, aby sa udržal v elitnej kategórii tímov World Tour.

V špurte o druhé miesto bol pred Ulissim úspešnejší Kelderman, no Talian mal v cieli veľkú radosť, keďže si oblečie ružový dres. Aby toho nebolo málo, na druhé miesto poradia sa posunul jeho tímový kolega Lorenzo Fortunato.

„Ak mám byť úprimný, stále tomu nemôžem uveriť. Mám pocit, že to trvalo veľmi dlho a vždy som sa zameriaval na austrálske preteky.

Nikdy som sa nedokázal presadiť v Európe. Minulý rok som sa k tomu na Giru priblížil toľkokrát, a to, že sa to stalo dnes, je výnimočné. Je to splnený sen,“ povedal Austrálčan ktorého cituje web cyclingnews.com.

Priebežné celkové poradie po 8. etape