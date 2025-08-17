    VIDEO: Svrček sa do cieľa nedostal. V Hamburgu oslavuje premiérové víťazstvo nečakaný muž

    Rory Townsend.
    Rory Townsend. (Autor: X/Q36.5 Pro Cycling Team. )
    17. aug 2025 o 17:55
    Ír triumfoval na podujatí, na ktorom štartovali viaceré šprintérske i klasikárske osobnosti.

    Klasika Hamburg 2025

    (Buxtehude - Hamburg, 207,4 km):

    1.

    Rory Townsend

    Írsko

    Q36.5

    4:24:06 h

    2.

    Arnaud De Lie

    Belgicko

    Lotto Dstny

    + 0 s

    3.

    Paul Magnier

    Francúzsko

    Soudal Quick-Step

    + 0 s

    4.

    Jasper Philipsen

    Belgicko

    Alpecin-Deceuninck

    + 0 s

    5.

    Danny van Poppel

    Holandsko

    Red Bull Bora-hansgrohe

    + 0 s

    6.

    Fred Wright

    Veľká Británia

    Bahrain - Victorious

    + 0 s

    Martin Svrček

    Slovensko

    Soudal Quick-Step

    nedokončil

    HAMBURG. Írsky cyklista Rory Townsend sa stal nečakaným víťazom klasiky Hamburg.

    Jazdec stajne Q36.5 na cieľovej páske predstihol v rovnakom čase druhého Belgičana Arnauda De Lieho (Lotto Dstny) a tretieho Francúza Paula Magniera (Soudal Quick-Step).

    Slovenský reprezentant Martin Svrček z tímu Soudal Quick-Step do cieľa neprišiel.

    Townsend bol súčasťou úniku, ktorý sa vytvoril 207 km pred cieľom a udržal sa na čele, hoci pelotón v závere mohutne sťahoval jeho náskok.

    VIDEO: Záver Klasiky Hamburg 2025

    Ešte nikdy v 28 rokov trvajúcej histórii podujatia sa nepodarilo víťazovi uspieť z tak dlhého úniku.

    Írsky národný šampión tak triumfoval na podujatí, na ktorom štartovali viaceré šprintérske i klasikárske osobnosti.

    Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) finišoval na 4. mieste, jeho belgický krajan Wout van Aert (Visma) na 10. v čase víťaza. Talian Matteo Trentin (Tudor) prišiel do cieľa na 44. priečke s mankom +1:10.

    dnes 17:55
