VIDEO: Svrček sa do cieľa nedostal. V Hamburgu oslavuje premiérové víťazstvo nečakaný muž

Klasika Hamburg 2025
(Buxtehude - Hamburg, 207,4 km):
1.
Rory Townsend
Írsko
Q36.5
4:24:06 h
2.
Arnaud De Lie
Belgicko
Lotto Dstny
+ 0 s
3.
Paul Magnier
Francúzsko
Soudal Quick-Step
+ 0 s
4.
Jasper Philipsen
Belgicko
Alpecin-Deceuninck
+ 0 s
5.
Danny van Poppel
Holandsko
Red Bull Bora-hansgrohe
+ 0 s
6.
Fred Wright
Veľká Británia
Bahrain - Victorious
+ 0 s
Martin Svrček
Slovensko
Soudal Quick-Step
nedokončil
HAMBURG. Írsky cyklista Rory Townsend sa stal nečakaným víťazom klasiky Hamburg.
Jazdec stajne Q36.5 na cieľovej páske predstihol v rovnakom čase druhého Belgičana Arnauda De Lieho (Lotto Dstny) a tretieho Francúza Paula Magniera (Soudal Quick-Step).
Slovenský reprezentant Martin Svrček z tímu Soudal Quick-Step do cieľa neprišiel.
Townsend bol súčasťou úniku, ktorý sa vytvoril 207 km pred cieľom a udržal sa na čele, hoci pelotón v závere mohutne sťahoval jeho náskok.
VIDEO: Záver Klasiky Hamburg 2025
Ešte nikdy v 28 rokov trvajúcej histórii podujatia sa nepodarilo víťazovi uspieť z tak dlhého úniku.
Írsky národný šampión tak triumfoval na podujatí, na ktorom štartovali viaceré šprintérske i klasikárske osobnosti.
Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) finišoval na 4. mieste, jeho belgický krajan Wout van Aert (Visma) na 10. v čase víťaza. Talian Matteo Trentin (Tudor) prišiel do cieľa na 44. priečke s mankom +1:10.