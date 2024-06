Dráma až do cieľa. Schmid zdolal Alaphilippa na páske a opanoval Okolo Slovenska

Okolo Slovenska 2024 výsledky 5. etapy (Liptovský Mikuláš - Štrbské Pleso, 142,3):

1. Felix Engelhardt Nemecko Jayco AlUla 3:24:11 h 2. Mauro Schmid Švajčiarsko Jayco AlUla +6 s 3. Julian Alaphilippe Francúzsko Soudal QuickStep rovnaký čas 25. Lukáš Kubiš Slovensko Elkov-Kasper +46 s 38. Martin Svrček Slovensko Soudal QuickStep +3:32 min 43. Samuel Tuka Slovensko Dukla Banská Bystrica +6:22 min

ŠTRBSKÉ PLESO. Švajčiarsky cyklista Mauro Schmid vyhral 68. ročník pretekov Okolo Slovenska. Jazdec stajne Jayco AlUla v záverečnej 5. etape odrazil útoky druhého Juliana Alaphilippea (Soudal QuickStep) a udržal si žltý dres. Kompletná trasa na Okolo Slovenska 2024

Program, etapy, výsledky na Okolo Slovenska 2024 Nedeľňajšiu horskú skúšku z Liptovského Mikuláša na Štrbské Pleso dlhú 142,3 km vyhral Schmidov tímový kolega Felix Engelhardt časom 3:24:11 hodiny.

"Zdolať Juliana bolo naozaj ťažké. Od začiatku posledného kopca útočil. Ja som sa ho snažil nasledovať, strážil som si jeho koleso a nakoniec sme vďaka Felixovi vyhrali aj etapu, takže to bolo o to špeciálnejšie," povedal v cieli.

Najlepším domácim pretekárom je Lukáš Kubiš (Elkov-Kasper), ktorý obsadil 25. miesto.

Organizátori pripravili na záver náročnú etapu so štyrmi horskými prémiami a dokopy 2513 výškovými metrami. Po 60 km nasledovala prvá v Starom Smokovci (2. kat., 4,9 km, 6,1%) a cyklisti potom museli absolvovať trikrát výstup do cieľa na Štrbskom Plese (1. kat., 7,8 km, 4,7%). Pred štartom bol na čele celkového poradia Schmid o dve sekundy pred Alaphilippeom. Anders Foldager (Jayco AlUla) strácal 22 a Jenno Berckmoes (Lotto) 33 s.

Okolo Slovenska 2024 Celkový víťaz: Schmid

Schmid Bodovacia súťaž: Alaphilippe

Alaphilippe Vrchárska súťaž: Kyrylo Carenko (Ukr./Corratec)

Kyrylo Carenko (Ukr./Corratec) Najlepší pretekár do 23 rokov: Gil Gelders (Belg./Soudal QuickStep)

Gil Gelders (Belg./Soudal QuickStep) Najlepší Slovák: Lukáš Kubiš (Elkov-Kasper)

Lukáš Kubiš (Elkov-Kasper) Najbojovnejší jazdec pretekov: Matúš Štoček (SR/ATT)

Matúš Štoček (SR/ATT) Najlepší tím: Jayco AlUla (Aus.)

Priebeh 5. etapy na Okolo Slovenska 2024 Šesť km po štarte nasledovala jediná rýchlostná prémia aj s bonusovými sekundami, o ktoré sa tvrdo bojovalo. Vyhral ju Schmid a pripísal si tri sekundy, Boerckmoes dve a Foldager jednu. Na ďalších km sa neustále útočilo a dokonca sa rozpojil pelotón. Nakoniec sa odtrhli iba Erik Fetter (Polti-Kometa) a Xabier Azparren Irurzun (Q36.5) a vypracovali si dvojminútový náskok. V pelotóne však pracovali pretekári QuickStepu a pred prvou horskou prémiou stiahli manko na polovicu. Na prvej vrchárskej prémii bral šesť bodov Irurzun, z pelotónu tam bol prvý Kyrylo Carenko, ktorý bojoval o bodkovaný dres. V prvom stúpaní na Štrbské Pleso sa ešte viac preriedil balík, na čele bol QuickStep a Schmid si strážil zadné koleso Alaphilippea. Vysoké tempo spôsobilo, že únik sa skončil už 58 km pred cieľom. Na Štrbskom Plese bol prvý Carenko, pripísal si ďalších 12 bodov a už mal istotu, že získa dres pre najlepšieho vrchára.

Nasledoval rýchly zjazd a druhý výstup na prémiu, kde zaútočil Callum Scotson (Jayco), ktorý bol síce prvý na kopci, no na zjazde sa jeho pokus skončil. Chceli to využiť Daniel Turek (ATT Investments), Thomas Champion (Cofidis) a Joey Rosskopf (Q36.5), no aj ich pokus sa zakrátko skončil. Deväť kilometrov pred koncom vyrazil Alaphilippe, ktorý na Štrbskom Plese zvíťazil aj v úvodnej etape v roku 2018, kedy nakoniec získal aj žltý dres. Na jeho nástup však odpovedali Schmid aj Foldager a tempo opäť upadlo. Alaphilippe to vyskúšal aj 3,7 km pred páskou, no Schmid sa ho držal ako kliešť. V poslednom kilometri nastúpil Engelhardt a prišiel si po triumf. Alaphilippeovi nevyšiel ani záverečný nástup a na páske ho zdolal Schmid, ktorý si tak udržal žltý dres.

Posledná etapa bola najťažšia Dvadsaťtriročný Engelhardt dosiahol tretie víťazstvo v kariére. "Trápili ma zranenia, takže som rád, že som opäť na bicykli a môžem bojovať o víťazstvá. Som veľmi šťastný. Preteky sa mi páčili, zvládli sme to aj v týchto horúčavách. Mali sme tu silný tím, ale bolo náročné bojovať s Julianom Alaphilippom," uviedol pre RTVS Šport. Kubiša potešilo, že získal dres pre najlepšieho Slováka. V celkovom poradí zaostal za víťazom o tri minúty a dve sekundy. "Dnes to bola naozaj najťažšia etapa, trikrát Štrbské Pleso a QuickStep to urobil už od štartu veľmi ťažké. Začalo sa to už na prvom stúpaní a odvtedy to bolo ešte horšie. Chalani boli pri mne, aby mi pomáhali. Alaphilippe nastupoval od začiatku posledného kopca, ja som išiel svoje tempo a uvidíme, ako to nakoniec dopadne v celkovom poradí. Som rád, že sa to už skončilo," povedal pre RTVS Šport Kubiš.

Kubiš bude jediný Slovák v mužských pretekoch s hromadným štartom na OH v Paríži. "Zajtra odchádzame na Okolo Rakúska, ale to už nebude o mne, ale o iných chalanoch z tímu. Potom ma čaká ešte Czech Tour a potom už letím do Paríža," dodal. Sagan sa rozlúčil s cestou Sedemnásobný víťaz bodovacej súťaže na Tour de France Sagan vlani oficiálne ukončil kariéru v cestnej cyklistike a mal sa venovať len horskej. Prišla však ponuka podporiť slovenský tím Pierre Baguette Cycling, ktorú využil. Nástup do prebiehajúcej sezóny mu sťažila operácia srdca. Nakoniec sa vrátil ešte na Okolo Slovenska.

"Nebolo to najlepšie, ale boli to moje posledné preteky v cestnej cyklistike, tak som rád, že som prišiel do cieľa. Bol som rozhodnutý, že tento rok už nebudem jazdiť cestu a pôjdem ju iba ako prípravu. Tým, že som mal zo začiatku roka problémy so srdcom, tak som to išiel iba tak zo srandy. S bicyklom sa ešte nelúčim, ale s cestnými pretekmi už hej. V prvom rade chcem poďakovať všetkým fanúšikom za to, že ma počas celej kariéry podporovali a veľmi si to vážim," povedal na pódiu Sagan.

Schmid: Išli sme super celý týždeň Víťaz Schmid po pretekoch vyzdvihol aj Sagana. "Je veľká česť, keď môžete ísť s Petrom jeho posledné preteky. Mal skvelú kariéru a bol jeden z mojich idolov, keď som vyrastal." Pre Schmida je to už jeho tretí celkový triumf v kariére, vlani uspel na talianskych pretekoch Settimana Internazionale Coppi e Bartali a v roku 2022 na Okolo Belgicka. Na konte má aj etapové víťazstvo a druhé miesto na Giro d'Italia. Veľkú radosť mal aj po Okolo Slovenska. "Je to skvelý pocit a je to aj také poďakovanie pre tím, pretože sme išli super celý týždeň. Vyhrať žltý dres bol náš hlavný cieľ a som rád, že som to dokázal. Boli to krásne preteky, špeciálne tu v horách. Je to pekné miesto, kvalitné cesty a dnes som si to veľmi užil," uviedol víťaz, ktorý by sa mal najbližšie predstaviť na španielskej Vuelte.

Konečné poradie na Okolo Slovenska 2024