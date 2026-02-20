    Milan opäť najlepšie zvládol špurt. Slovák finišoval s pelotónom, no skončil až na konci

    20. feb 2026 o 15:09
    Celkovo aj naďalej vedie Talian Antonio Tiberi z Bahrainu Victorious.

    Okolo UAE 2026

    Výsledky - 5. etapa SAE Tour (Dubaj Al Mamzar Park - Hamdan University, 168 km):

    Poradie

    Meno

    Tím

    Krajina

    Čas

    1.

    Jonathan Milan

    Lidl-Trek

    Taliansko

    3:33:18 h

    2.

    Erlend Blikra

    Uno-X Mobility

    Nórsko

    rovnaký čas

    3.

    Matteo Malucelli

    XDS Astana Team

    Taliansko

    rovnaký čas

    4.

    Luka Mezgec

    Team Jayco AlUla

    Slovinsko

    rovnaký čas

    5.

    Daniel Skerl

    Bahrain-Victorious

    Taliansko

    rovnaký čas

    6.

    Ethan Vernon

    NSN Cycling Team

    Veľká Británia

    rovnaký čas

    96.

    Matthias Schwarzbacher

    EF Education-EasyPost

    Slovensko

    rovnaký čas

    Taliansky cyklista Jonathan Milan zvíťazil aj v 5. etape pretekov Okolo Spojených arabských emirátov.

    Jazdec tímu Lidl-Trek zdolal v záverečnom špurte 168 km dlhej trasy z Dubaj Al Mamzar Parku k Hamdan University druhého Nóra Erlenda Blikru (Uno-X Mobility) a tretieho svojho krajana Mattea Malucelliho (XDS Astana Team).

    Slovenský pretekár Matthias Schwarzbacher zo stajne EF Education-EasyPost finišoval s pelotónom na 96. priečke.

    VIDEO: Záver 5. etapy na Okolo UAE 2026

    Milan si pripísal druhý triumf na prebiehajúcom podujatí, vo štvrtok zvíťazil v 182 km dlhej etape so štartom aj cieľom vo Fudžajre.

    Na čele celkového poradia zostal ďalší Talian Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), Schwarzbacherovi patrí naďalej 112. pozícia s mankom 21:27 min.

    Priebežné celkové poradie

    1.

    Antonio Tiberi

    Taliansko

    Bahrain Victorious

    14:45:27 h

    2.

    Isaac Del Toro

    Mexiko

    UAE Team Emirates - XRG

    + 21 s

    3.

    Harold Tejada

    Kolumbia

    XDS Astana Team

    + 1:00 min

    4.

    Lennert van Eetvelt

    Belgicko

    Lotto Intermarché

    + 1:07

    5.

    Lucas Plapp

    Austrália

    Jayco AlUla

    + 1:19 

    6.

    Ilan van Wilder

    Belgicko

    Soudal Quick-Step

    + 1:21 

    112.

    Matthias Schwarzbacher

    Slovensko

    EF Education-EasyPost

    + 21:27

    dnes 15:09
