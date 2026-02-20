Milan opäť najlepšie zvládol špurt. Slovák finišoval s pelotónom, no skončil až na konci

Okolo UAE 2026
Výsledky - 5. etapa SAE Tour (Dubaj Al Mamzar Park - Hamdan University, 168 km):
Poradie
Meno
Tím
Krajina
Čas
1.
Jonathan Milan
Lidl-Trek
Taliansko
3:33:18 h
2.
Erlend Blikra
Uno-X Mobility
Nórsko
rovnaký čas
3.
Matteo Malucelli
XDS Astana Team
Taliansko
rovnaký čas
4.
Luka Mezgec
Team Jayco AlUla
Slovinsko
rovnaký čas
5.
Daniel Skerl
Bahrain-Victorious
Taliansko
rovnaký čas
6.
Ethan Vernon
NSN Cycling Team
Veľká Británia
rovnaký čas
96.
Matthias Schwarzbacher
EF Education-EasyPost
Slovensko
rovnaký čas
Taliansky cyklista Jonathan Milan zvíťazil aj v 5. etape pretekov Okolo Spojených arabských emirátov.
Jazdec tímu Lidl-Trek zdolal v záverečnom špurte 168 km dlhej trasy z Dubaj Al Mamzar Parku k Hamdan University druhého Nóra Erlenda Blikru (Uno-X Mobility) a tretieho svojho krajana Mattea Malucelliho (XDS Astana Team).
Slovenský pretekár Matthias Schwarzbacher zo stajne EF Education-EasyPost finišoval s pelotónom na 96. priečke.
VIDEO: Záver 5. etapy na Okolo UAE 2026
Milan si pripísal druhý triumf na prebiehajúcom podujatí, vo štvrtok zvíťazil v 182 km dlhej etape so štartom aj cieľom vo Fudžajre.
Na čele celkového poradia zostal ďalší Talian Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), Schwarzbacherovi patrí naďalej 112. pozícia s mankom 21:27 min.
Priebežné celkové poradie
1.
Antonio Tiberi
Taliansko
Bahrain Victorious
14:45:27 h
2.
Isaac Del Toro
Mexiko
UAE Team Emirates - XRG
+ 21 s
3.
Harold Tejada
Kolumbia
XDS Astana Team
+ 1:00 min
4.
Lennert van Eetvelt
Belgicko
Lotto Intermarché
+ 1:07
5.
Lucas Plapp
Austrália
Jayco AlUla
+ 1:19
6.
Ilan van Wilder
Belgicko
Soudal Quick-Step
+ 1:21
112.
Matthias Schwarzbacher
Slovensko
EF Education-EasyPost
+ 21:27