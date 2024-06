Sagan dal definitívnu bodku za pretekmi na ceste. Išiel som to zo srandy, povedal v cieli

ŠTRBSKÉ PLESO. Peter Sagan dal v nedeľu definitívnu bodku za svoju kariérou v cestnej cyklistike. S fanúšikmi sa rozlúčil na pretekoch Okolo Slovenska 2024, ktoré sa v stredu začali v Dunajskej Strede a v nedeľu vyvrcholili na Štrbskom Plese. Program, etapy, výsledky na Okolo Slovenska 2024 Jeho posledným výsledkom je napokon 85. miesto s dvadsaťminútovou stratou na víťaza nedeľňajšej etapy. V celkovom poradí skončil v druhej stovke.

"Nebolo to najlepšie, keďže už nie som v najlepšej kondícii, ale boli to moje posledné preteky v cestnej cyklistike. Som rád, že sa mi to podarilo dokončiť. Bol som rozhodnutý, že tento rok už nebudem jazdiť na ceste a pôjdem ju iba ako prípravu.

Keďže som mal problémy so srdcom, tak som to išiel iba zo srandy. S cyklistikou sa ešte nelúčim, ale s pretekmi na ceste už hej. Svoje som si už odjazdil a stačí mi, je to drina," povedal na pódiu Sagan všetkým divákom na Štrbskom Plese. Alaphilippovi to na triumf tesne nestačilo Celkovým víťazom podujatia sa stal Švajčiar Mauro Schmid z tímu Jayco AlUla o sedem sekúnd pred hviezdnym Francúzom Julianom Alaphilippom zo zoskupenia Soudal Quick-Step.

Tretí skončil Schmidov tímový kolega Nemec Felix Engelhardt, ktorý ovládol nedeľňajšiu 5. etapu z Liptovského Mikuláša na Štrbské Pleso. Engelhardt v nedeľu triumfoval o 6 sekúnd pred dvojicou Schmid, Alaphilippe. "Som veľmi šťastný, že som dosiahol tento triumf, pretože v predchádzajúcom období má trápili zranenia," uviedol po etapovom triumfe Felix Engelhardt v prenose RTVS Šport. Kubiš opäť najlepším Slovákom Najlepším Slovákom bol opäť Lukáš Kubiš zo stajne Elkov-Kasper, ktorý prišiel do cieľa na 25. priečke so stratou 46 sekúnd na víťaza a v celkovom poradí obsadil 17. pozíciu (+ 3:02 min).