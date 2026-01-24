    VIDEO: Austrálske horúčavy si vyžiadali skrátenie etapy. V špurte zvítazil Brit

    Ethan Vernon vyhral štvtú etapu Tour Down Under
    Ethan Vernon vyhral štvtú etapu Tour Down Under (Autor: X/Santos Tour Down Under )
    ČTK|24. jan 2026 o 09:36
    ShareTweet0

    Celkovým lídrom zostal Jay Vine.

    Tour Down Under 2026

    Výsledky 4. etapy (Brighton - Willunga, 131 km):

    1.

    Ethan Vernon

    V. Británia

    NSN Cycling Team

    2:56:30 h

    2.

    Tobias Andresen

    Dánsko

    Decathlon CMA CGM Team)

    rovnaký čas

    3.

    Laurence Pithie

    Austrália

    Red Bull Bora-hansgrohe

    rovnaký čas

    Britský cyklista Ethan Vernon z NSN Cycling Team sa stal víťazom predposlednej 4. etapy austrálskych pretekov Tour Down Under.

    V sobotnej skrátenej trase triumfoval v záverečnom hromadnom špurte pred Dánom Tobiasom Andresenom (Decathlon CMA CGM Team) a domácim pretekárom Laurenceom Pithiem z tímu Red Bull Bora-hansgrohe.

    Lídrom celkového poradia je naďalej Austrálčan Jay Vine (SAE Team Emirates - XRG), ktorý finišoval v rovnakom čase na 29. mieste.

    Pôvodne 176 km dlhú etapu z Brightonu na Willunga Hill organizátori skrátili pre vysoké horúčavy, ktoré dosahovali až 40 stupňov Celzia.

    Štartovalo sa o hodinu skôr, trasa mala 131 km a finišovalo sa ešte pred vrcholom Willunga Hill. Z pretekov musel po páde odstúpiť vlaňajší víťaz Jhonatan Narvaez (SAE Team Emirates - XRG).

    Priebežné poradie po 4. etape

    1.

    Jay Vine

    Austrália

    UAE Emirates-XRG

    12:46:46 h

    2.

    Mauro Schmid

    Švajčiarsko

    Jayco AlUla

    + 1:05 min

    3.

    Harry Sweeny

    Austrália

    EF Education-EasyPost

    + 1:12 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Ethan Vernon vyhral štvtú etapu Tour Down Under
    Ethan Vernon vyhral štvtú etapu Tour Down Under
    VIDEO: Austrálske horúčavy si vyžiadali skrátenie etapy. V špurte zvítazil Brit
    dnes 09:36
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»VIDEO: Austrálske horúčavy si vyžiadali skrátenie etapy. V špurte zvítazil Brit