VIDEO: Austrálske horúčavy si vyžiadali skrátenie etapy. V špurte zvítazil Brit

Tour Down Under 2026
Výsledky 4. etapy (Brighton - Willunga, 131 km):
1.
Ethan Vernon
V. Británia
NSN Cycling Team
2:56:30 h
2.
Tobias Andresen
Dánsko
Decathlon CMA CGM Team)
rovnaký čas
3.
Laurence Pithie
Austrália
Red Bull Bora-hansgrohe
rovnaký čas
Britský cyklista Ethan Vernon z NSN Cycling Team sa stal víťazom predposlednej 4. etapy austrálskych pretekov Tour Down Under.
V sobotnej skrátenej trase triumfoval v záverečnom hromadnom špurte pred Dánom Tobiasom Andresenom (Decathlon CMA CGM Team) a domácim pretekárom Laurenceom Pithiem z tímu Red Bull Bora-hansgrohe.
Lídrom celkového poradia je naďalej Austrálčan Jay Vine (SAE Team Emirates - XRG), ktorý finišoval v rovnakom čase na 29. mieste.
Pôvodne 176 km dlhú etapu z Brightonu na Willunga Hill organizátori skrátili pre vysoké horúčavy, ktoré dosahovali až 40 stupňov Celzia.
Štartovalo sa o hodinu skôr, trasa mala 131 km a finišovalo sa ešte pred vrcholom Willunga Hill. Z pretekov musel po páde odstúpiť vlaňajší víťaz Jhonatan Narvaez (SAE Team Emirates - XRG).
Priebežné poradie po 4. etape
1.
Jay Vine
Austrália
UAE Emirates-XRG
12:46:46 h
2.
Mauro Schmid
Švajčiarsko
Jayco AlUla
+ 1:05 min
3.
Harry Sweeny
Austrália
EF Education-EasyPost
+ 1:12 min