Víťazka Tour de France hrozivo spadla, zlato získalo Švajčiarsko

To, čo sa Küngovi nepodarilo v individuálnych pretekoch mu však vyšlo v tímovej zmiešanej súťaži, ktorá sa na scéne MS išla len tretíkrát.

WOLLONGONG. Stefan Küng bol v nedeľu blízko k tomu, aby sa na MS dočkal vytúženého dúhového dresu v časovke. Dlho to pre neho vyzeralo výborne, ale napokon mal v cieli o tri sekundy horší čas než Nór Tobias Foss .

Víťazka tohoročnej Tour de France, Gira a tiež Vuelty mala viacero odrenín a dlho zostala sedieť na trati. Na pomoc jej utekali členovia realizačného tímu.

Napokon v sprievode lekárov odišla po vlastných, no zjavne krívala. Je otázne, ako ju to ovplyvní v sobotňajších pretekoch s hromadným štartom, v ktorých by mala byť podľa papierových predpokladov jednou u favoritiek.

Ellen van Dijková, ktorá získala v nedeľu zlato v časovke a Riejanne Markusová predviedli obdivuhodný výkon a Holandsku zaistili aspoň piate miesto, pričom na trio Švajčiarok stratil na svojom úseku len 12 sekúnd.