Senzácia na MS. Künga o vytúžený titul v časovke obral mladý Nór

Pre Fossa je to len štvrté víťazstvo v kariére, pričom doteraz sa tešil výlučne iba na domácich šampionátoch, kde získal v tejto sezóne titul v časovke a vlani v časovke aj hromadných pretekoch.

Do profesionálneho pelotónu vstúpil po triumfe na Tour de l'Avenir v roku 2019, čo je kratšia "Tour de France" pre pretekárov do 23 rokov.

"Mám pocit, že som sa ešte neprebudil z tohto sna. Počas časovky som sa cítil dobre, mal som dobré nohy, ale vyhrať? Musím si to ešte poriadne uvedomiť.

Nepovedal by som, že som nejaký extra sebavedomý pretekár, ale mal som pocit, že som tam dnes nechal všetko a že to môže dobre dopadnúť. Bola to trať, na ktorej sa nedalo odpočívať. Bolo tam všetko, stúpania, technické pasáže.

Hovoril som si, že keby som bol v Top10 bol by som spokojný. Veril som si aj na najlepšiu päťku, ale mať dúhový dres je úžasné," povedal v prvom televíznom rozhovore. Foss je historicky prvý Nór, ktorý získal medailu v tejto disciplíne.