Chladoňová sa rozhodla správne. Jej výkony sa nedajú prehliadnuť, hovorí šéf zväzu

"Z môjho pohľadu ide o mimoriadne povzbudivý začiatok. Tieto výsledky nie sú samozrejmosť, no svedčia o stabilite jej výkonov a výbornej pripravenosti.

Navyše, v konkurencii svetových tímov a etablovaných jazdkýň je to signál, že má na to patriť medzi špičku," povedal o 18-ročnej tínedžerke Peter Privara, prezident Slovenského zväzu cyklistiky (SZC).

Tím Visma-Lease a Bike aj so Slovenkou Viktóriou Chladoňovou (druhá zľava). (Autor: Visma-Lease a Bike Women/X)

Navyše, tie sa môžu učiť od majiteľky 257 víťazstiev Marianne Vosovej či Pauline Ferrand-Prévotovej, ktorá je olympijskou víťazkou v horskej cyklistike, no titul svetovej šampiónky získala aj na ceste.

"Je to dôkaz toho, že tím jej dôveruje a verí v jej potenciál. Dostať príležitosť na pretekoch takéhoto kalibru už v prvej sezóne je výnimočné. A fakt, že sa na nich nestratila, svedčí o tom, že tam patrí," uviedol Privara.

Chladoňová potvrdzuje, že jej doménou sú dlhšie stúpania, v ktorých si vie správne rozložiť sily a udržať vysoké tempo až do cieľa.

Zaujímavo vyznieva porovnanie s Katarzynou Niewiadomou, ktorá je víťazka Tour de France, no Chladoňovú v poslednej etape Vuelty zdolala iba o 82 sekúnd.

Vo štvrtok je na programe časovka so štartom a cieľom v Horných Našticiach a v sobotu v Bánovciach nad Bebravou uskutočnia preteky s hromadným štartom.

Vlani v českom meste Jevíčko štartovala Chladoňová ešte v kategórii junioriek, no napriek tomu po sólovom útoku ovládla nielen svoju súťaž, ale aj celé československé spoločné preteky junioriek a žien.

"Viktória bude určite patriť medzi favoritky. Má za sebou skvelé výsledky v mládežníckych kategóriách aj vo svetovej konkurencii.

Trať v Bánovciach jej môže vyhovovať – nie je extrémne kopcovitá, ale technicky náročná a selektívna. Bude záležať na forme v daný deň a na taktike.

Osobne by ma neprekvapilo, keby siahla po titule. Každopádne bude patriť k jazdkyniam, na ktoré sa oplatí zamerať pozornosť," dodal prezident SZC.

Ak by sa Chladoňovej podarilo vyhrať, národný dres by si prvýkrát obliekla na Giro d'Italia, ktorých ženská edícia sa uskutoční od 6. do 13. júna.